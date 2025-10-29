स्वस्थ शरीर और मन के लिए कितना भोजन करना चाहिए? प्रेमानंद जी ने बताया सही नियम!

स्वस्थ शरीर के लिए कितना भोजन करें

हेल्दी रहने के लिए अच्छा खानपान बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज जो और मायने रखती है वो हैं, खाने की मात्रा। जी हां, आप रोजाना कितनी मात्रा में भोजन कर रहे हैं, इसका भी आपकी हेल्थ पर काफी असर होता है। अब सवाल उठता है कि भला कितनी मात्रा में भोजन करना सही होता है? हाल ही में अपने सत्संग के दौरान के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रश्न का जवाब दिया है।