स्वस्थ शरीर और मन के लिए कितना भोजन करना चाहिए? प्रेमानंद जी ने बताया सही नियम!

हेल्दी रहने के लिए अच्छा खानपान बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज जो और मायने रखती है वो हैं, खाने की मात्रा। जी हां, आप रोजाना कितनी मात्रा में भोजन कर रहे हैं, इसका भी आपकी हेल्थ पर काफी असर होता है। अब सवाल उठता है कि भला कितनी मात्रा में भोजन करना सही होता है? हाल ही में अपने सत्संग के दौरान के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रश्न का जवाब दिया है।
स्वस्थ्य शरीर और मन के लिए कितना भोजन करना चाहिए, इसपर प्रेमानंद जी ने महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। महाराज जी कहते हैं कि हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करें। आपको जितनी रोटियों की भूख है, हमेशा उससे कम खाएं। (Image Credit: Pinterest)
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब आपको लगने की आप सिर्फ एक रोटी और खा सकते हैं, तो खाना बंद कर दें। हमेशा इतना भोजन करें कि खाने के बाद थोड़ा और भोजन करने की गुंजाइश बाकी हो।
आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अधिक भोजन करने से शरीर चर्बीवान होता है, जो फायदेमंद नहीं है। भोजन ऐसा होना चाहिए, जो आपको स्फूर्तिवान बनाए। इसलिए हमेशा भूख से थोड़ा कम भोजन करने की आदत बनाएं।
आहार विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि भूख से हमेशा थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। इससे वजन भी नियंत्रित रहता है, साथ ही पेट संबंधी बीमारियां भी दूर रहती हैं। ये एक छोटा सा नियम अगर आप अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अपने भोजन में सुधार करें, साथ ही अपने देखने-सुनने और व्यवहार का भी सुधार करें। ऐसा करने से सिर्फ आपका तन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, बल्कि मन भी स्वस्थ रहेगा। आध्यात्मिक शांति के लिए रोजाना नाम जप करने की भी आदत डालें।
खाने में क्या खा रहे हैं, ये भी काफी मायने रखता है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन करने की सलाह देते हैं। ज्यादा तेज मिर्च, मसाले और तला-भुना भोजन करने से स्वस्थ भी खराब रहता है और मन भी एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए जितना हो सके घर में बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन करें।