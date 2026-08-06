1 ग्रीन ब्लाउज के साथ मैच करें 7 कलर की साड़ियां, यहां देखें परफेक्ट कॉम्बिनेशन

सावन में हरा रंग पहनना अच्छा माना जाता है। लेडीज तो इस परंपरा को खूब फॉलो करती हैं और जमकर हरे रंग के कपड़े भी खरीदती हैं। लेकिन अगर आप बजट में घर चला रही हैं तो हर बार नई हरे रंग की साड़ी करना मुमकिन नहीं। ऐसे में स्मार्ट तरीके से आप हरे रंग के ब्लाउज के साथ अलग-अलग रंग की साड़ियों को मैच करके पहनें। हरे रंग के किसी भी शेड को अपनी किसी पुरानी साड़ी से कंट्रास्ट कलर मैच करके पहनें। यहां पर देखें अलग-अलग हरे रंग के शेड के ब्लाउज के साथ साड़ियों की मैचिंग, जिसे देखकर आप भी पुरानी साड़ी को हरे रंग के ब्लाउज के साथ मैच करके पहनें। (सभी फोटो साभार-Pintrest)
डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज कई सारी साड़ियों पर चल जाता है। जैसे पीली या गोल्डन शेड की कोई साड़ी है तो उसके साथ आप आसानी से डार्क ग्रीन ब्लाउज बनवाकर पहनें। सावन में ये लुक अट्रैक्टिव और हटके दिखेगा।
पास में कोई सुर्ख ऑरेंज कलर की साड़ी है जिसे आप कभी नहीं पहनती तो इस तरह हरे रंग के ब्लाउज के साथ कंट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन बनाकर पहनें। इससे ऑरेंज जैसा ब्राइट कलर डार्क ग्रीन के साथ मिलकर आंखों को चुभेगा नहीं और दिखने में सुंदर लगेगा।
व्हाइट एंड गोल्ड कलर की साड़ी है या फिर ट्रेडिशनल केरल वाली साड़ी रखी है तो उसे सावन में निकालें और डार्क ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करके पहनें। ऐसा सुंदर लुक दिखेगा कि सास-ननद सारी तारीफ करेंगी।
अगर आपके पास गुलाबी रंग की साड़ी है तो सिंपल सा एक लाइट ग्रीन शेड में ब्लाउज स्टिच करवा लें। यमी गौतम का ये लुक फॉरएवर है, जिसे देखकर लेडीज टिप्स ले सकती हैं। हैवी लुक वाली साड़ियों के साथ भी कंट्रास्ट ब्लाउज को इस तरह पेयर करके पहनने पर वो सुंदर दिखता है।
ब्रोकेड का ब्लाउज आलमारी में रखा है तो उसे निकालें और गुलाबी, पिस्ता ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन जैसे डल कलर के साथ मैच करके पहनें। ये सिंपल और सोबर लुक बाकी लेडीज के बीच बिल्कुल अलग दिखेगा।
हल्के हरे रंग का प्रिंटेड ब्लाउज सिलवाया है तो उसे रॉयल ब्लू कलर की साड़ी के साथ पहनकर रेडी हों। कॉलेज फेस्टिवल या फिर ऑफिस में ऐसा लाइटवेट लुक क्लासी दिखेगा।
किसी भी सिंगल कलर की साड़ी के साथ इस तरह के ब्लाउज को मैच करके पहन लें। यकीन मानिए आपका लुक गॉर्जियस दिखेगा और आप सावन के लिए ही रेडी नजर आएंगी। हां साथ में मैचिंग की ग्रीन चूड़ी पहनना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ग्रीन एक्सेसरीज और ग्रीन बिंदी भी लगाएं।