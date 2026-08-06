1 ग्रीन ब्लाउज के साथ मैच करें 7 कलर की साड़ियां, यहां देखें परफेक्ट कॉम्बिनेशन

ग्रीन ब्लाउज साड़ी कॉम्बिनेशन

सावन में हरा रंग पहनना अच्छा माना जाता है। लेडीज तो इस परंपरा को खूब फॉलो करती हैं और जमकर हरे रंग के कपड़े भी खरीदती हैं। लेकिन अगर आप बजट में घर चला रही हैं तो हर बार नई हरे रंग की साड़ी करना मुमकिन नहीं। ऐसे में स्मार्ट तरीके से आप हरे रंग के ब्लाउज के साथ अलग-अलग रंग की साड़ियों को मैच करके पहनें। हरे रंग के किसी भी शेड को अपनी किसी पुरानी साड़ी से कंट्रास्ट कलर मैच करके पहनें। यहां पर देखें अलग-अलग हरे रंग के शेड के ब्लाउज के साथ साड़ियों की मैचिंग, जिसे देखकर आप भी पुरानी साड़ी को हरे रंग के ब्लाउज के साथ मैच करके पहनें। (सभी फोटो साभार-Pintrest)