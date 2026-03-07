इडली की दिलचस्प कहानी: कैसे बना साउथ इंडिया का यह नाश्ता पूरे देश की पसंद!

इडली क्या है?

इडली एक सॉफ्ट और हल्का स्टीम्ड फूड है, जिसे चावल और उड़द दाल के घोल से बनाया जाता है। इसे भाप में पकाया जाता है, इसलिए इसमें तेल बहुत कम होता है और यह हेल्दी माना जाता है। इडली आमतौर पर सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाई जाती है। आज यह सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश बन चुकी है।