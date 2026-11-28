बेहद खूबसूरत है मनाली के पास कोकसर गांव

अगर आप हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली घूमने जा रहे हैं, तो अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोकसर को शामिल करना बिल्कुल न भूलें। लाहौल घाटी में स्थित कोकसर अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, खूबसूरत वादियों, शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। कोकसर मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप मनाली की यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं, तो कोकसर की खूबसूरत वादियों को देखने का मौका बिल्कुल न छोड़ें। जानिए, यहां कैसे पहुंचे, कब घूमने जाएं।