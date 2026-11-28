अगर आप हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली घूमने जा रहे हैं, तो अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोकसर को शामिल करना बिल्कुल न भूलें। लाहौल घाटी में स्थित कोकसर अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, खूबसूरत वादियों, शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। कोकसर मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप मनाली की यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं, तो कोकसर की खूबसूरत वादियों को देखने का मौका बिल्कुल न छोड़ें। जानिए, यहां कैसे पहुंचे, कब घूमने जाएं।
कोकसर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित एक छोटा सा हिमालयी गांव है। यह चंद्र नदी के किनारे, पुराने रोहतांग पास के रास्ते के पास और अटल टनल के उत्तरी छोर पर बसा है। कोकसर, केलांग, लेह और स्पीति वैली की ओर जाने वाले ट्रेवलर्स के लिए ये एक बेहतरीन जगह है।
अटल टनल के रास्ते मनाली से कोक्सर की दूरी लगभग 40–45 किलोमीटर है। इस सफर में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इस जगह तक पहुंचने के लिए मनाली से सोलंग वैली फिर अटल टनल से सिस्सू और फिर कोकसर पहुंच सकते हैं।
मनाली से बाय रोड आप कोकसर पहुंच सकते हैं। मनाली से यहां के लिए टैक्सी, बाइक या फिर बस से यहां पहुंच सकते हैं।
कोकसर में घूमने के लिए कोकसर गांव, चंद्रा नदी का किनारा, कोकसर ब्रिज, आसपास के बर्फीले पहाड़, ग्राम्फू इलाके और धारा वाटरफॉल यहां प्रमुख आकर्षण हैं। इसके अलावा आप पास के सिस्सू गांव, सिस्सू झील और सिस्सू वाटरफॉल भी घूम सकते हैं। यहां की खूबसूरत घाटियां, पहाड़ी रास्ते और बर्फ से ढके नजारे फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकते हैं।
कोकसर घूमने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर है। वहीं बर्फबारी का मजा लेने के लिए दिसंबर से फरवरी के बीच जा सकते हैं। सर्दियों में जाने से पहले सड़क और मौसम की स्थिति जरूर पता करें।
सर्दियों के दौरान कोकसर में बर्फबारी होती है, आमतौर पर दिसंबर और फरवरी के बीच यहां स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसका समय और इंटेंसिटी अलग-अलग हो सकती है।