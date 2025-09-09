नमक को नमी से खराब होने से बचाएंगे ये टिप्स, ट्राई करके देखिए

नमक को नमी से खराब होने से बचाने के टिप्स

बरसात के मौसम में नमक कई बार नमी की वजह से खराब होने लगता है। दरअसल, हवा में आद्रता बढ़ जाती है और नमक में अशुद्धि के रूप में मौजूद मैग्नीशियम क्लोराइड की नमी सोखने की प्रवृत्ति के कारण नमक गुठलीदार हो जाता है। अगर आपको भी यह समस्या अकसर परेशान करती है तो आप ये कुछ घरेलू उपाय आजमाकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। Pic Credit : Freepik