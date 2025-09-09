home remedies to prevent moisture in salt tips to save salt from getting spoiled due to moisture नमक को नमी से खराब होने से बचाएंगे ये टिप्स, ट्राई करके देखिए
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलनमक को नमी से खराब होने से बचाएंगे ये टिप्स, ट्राई करके देखिए

नमक को नमी से खराब होने से बचाएंगे ये टिप्स, ट्राई करके देखिए

बरसात में नमी की वजह से नमक खराब होने की समस्या अकसर परेशान करती है तो आप ये कुछ घरेलू उपाय आजमाकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं।

Manju MamgainTue, 9 Sep 2025 10:03 AM
1/7

नमक को नमी से खराब होने से बचाने के टिप्स

बरसात के मौसम में नमक कई बार नमी की वजह से खराब होने लगता है। दरअसल, हवा में आद्रता बढ़ जाती है और नमक में अशुद्धि के रूप में मौजूद मैग्नीशियम क्लोराइड की नमी सोखने की प्रवृत्ति के कारण नमक गुठलीदार हो जाता है। अगर आपको भी यह समस्या अकसर परेशान करती है तो आप ये कुछ घरेलू उपाय आजमाकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। Pic Credit : Freepik

2/7

चावल के दाने

नमक के डिब्बे में 4-5 चावल के दाने डाल दें। चावल नमी को सोखकर नमक को सूखा रखता है। चावल के दाने समय-समय पर बदलते रहें, ताकि वे नमी से खराब न हों। Pic Credit : Shutterstock

3/7

लौंग

नमक के डिब्बे में 2-3 सूखी लौंग डालने से लौंग नमी को अवशोषित करके नमक को जमने से रोक देती है। Pic Credit : Shutterstock

4/7

ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू

नमक के डिब्बे में एक छोटा टुकड़ा ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर का रख दें। यह नमक में मौजूद नमी को सोखकर नमक को सूखा रखने में मदद करता है। पेपर को हर कुछ दिनों में बदल दें। Pic Credit : Shutterstock

5/7

नमक को एयरटाइट डिब्बे में रखें

नमक को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। इससे नमक के साथ हवा और नमी का संपर्क कम होता है। Pic Credit : Shutterstock

6/7

सेंधा नमक का टुकड़ा

नमक के डिब्बे में एक छोटा टुकड़ा सेंधा नमक का रखें। यह नम में मौजूद नमी को अवशोषित करके उसे जमने से बचाता है। Pic Credit : Shutterstock

7/7

सूखा चम्मच यूज करें

नमक निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें। गीला चम्मच नमक में नमी जोड़ सकता है, जिससे वह जमने लगता है। Pic Credit : Shutterstock

Kitchen Tips Cooking Tips