नमक को नमी से खराब होने से बचाएंगे ये टिप्स, ट्राई करके देखिए

बरसात के मौसम में नमक कई बार नमी की वजह से खराब होने लगता है। दरअसल, हवा में आद्रता बढ़ जाती है और नमक में अशुद्धि के रूप में मौजूद मैग्नीशियम क्लोराइड की नमी सोखने की प्रवृत्ति के कारण नमक गुठलीदार हो जाता है। अगर आपको भी यह समस्या अकसर परेशान करती है तो आप ये कुछ घरेलू उपाय आजमाकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। Pic Credit : Freepik
नमक के डिब्बे में 4-5 चावल के दाने डाल दें। चावल नमी को सोखकर नमक को सूखा रखता है। चावल के दाने समय-समय पर बदलते रहें, ताकि वे नमी से खराब न हों। Pic Credit : Shutterstock
नमक के डिब्बे में 2-3 सूखी लौंग डालने से लौंग नमी को अवशोषित करके नमक को जमने से रोक देती है। Pic Credit : Shutterstock
नमक के डिब्बे में एक छोटा टुकड़ा ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर का रख दें। यह नमक में मौजूद नमी को सोखकर नमक को सूखा रखने में मदद करता है। पेपर को हर कुछ दिनों में बदल दें। Pic Credit : Shutterstock
नमक को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। इससे नमक के साथ हवा और नमी का संपर्क कम होता है। Pic Credit : Shutterstock
नमक के डिब्बे में एक छोटा टुकड़ा सेंधा नमक का रखें। यह नम में मौजूद नमी को अवशोषित करके उसे जमने से बचाता है। Pic Credit : Shutterstock
नमक निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें। गीला चम्मच नमक में नमी जोड़ सकता है, जिससे वह जमने लगता है। Pic Credit : Shutterstock