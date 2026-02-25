होली स्पेशल: एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे दही भल्ले, रेस्टोरेंट वालों की ये 7 टिप्स नोट कर लें!

रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले बनाने की टिप्स

हर त्योहार से जुड़ी कुछ खास रेसिपी होती हैं। जैसे होली पर हर घर में स्पेशल दही भल्ले बनते हैं। इस दिन गेस्ट भी आते हैं, जिन्हें सर्व करने के लिए दही भल्ले परफेक्ट डिश है। इनकी रेसिपी तो सिंपल होती है, लेकिन महिलाओं की अक्सर शिकायत रहती है कि दही भल्ले सॉफ्ट नहीं बनते। वड़े काफी सख्त हो जाते हैं, जिनमें दही अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और ये खाने में भी अच्छे नहीं लगते। परफेक्ट भल्ले तो वो होते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाएं। आज हम आपके साथ कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिनकी मदद से आपके दही भल्ले हर बार एकदम सॉफ्ट और नर्म बनकर तैयार होंगे।