होली पर ढेर सारे मेहमान घर आएं तो एक ही प्लेट में सर्व कर दें स्टार्टर, काम होगा आसान

होली पार्टी के लिए स्टार्टर

होली पर कई बार एक साथ कई मेहमान घर आ जाते हैं। ऐसे में केवल ड्राई स्नैक्स से काम नहीं चलता और आपको कुछ स्पेशल स्टार्टर बनाने पड़ जाते हैं। लेकिन सारे लोगों को एक साथ सर्व करना मेहनत वाला काम लगता है। ऐसे में इन स्टार्टर को बनाना सीख लें। जिन्हें एक बार में ही कई मेहमानों के सामने रख सकते हैं और आपका काम हल्का हो जाएगा।