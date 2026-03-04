जब एक साथी को पसंद हो होली और दूसरा रहे दूर, एक्सपर्ट ने बताया रिश्तों में कैसे बनाएं रखें प्यार

रंगों की पसंद और नापसंद कहीं बन न जाए दूरी की वजह

होली का नाम आते ही कुछ लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। रंग, दोस्तों की टोली, गाना, नाच, मिठाई और पूरा दिन मस्ती। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही होली थकाने वाली, भारी या असहज करने वाली हो सकती है। अब सोचिए, अगर एक पार्टनर होली को पूरे दिल से जीना चाहता हो और दूसरा उससे बचना चाहता हो, तो रिश्ते में टकराव आना स्वाभाविक है। गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक और मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनैत कहती हैं कि असल में यह टकराव सिर्फ त्योहार को लेकर उनकी सोच के बीच में नहीं बल्कि उम्मीदों का होता है।