भटूरे नहीं फूलते या छोले रह जाते हैं सख्त? मास्टरशेफ जैसे जादू के लिए ना करें 7 गलतियां

छोलों में पानी का गलत अनुपात

छोले उबालते समय पानी की मात्रा ज्यादा करने से छोले और ग्रेवी अलग-अलग होने लगते हैं। छोले की ग्रेवी बनाते समय पानी उतना ही रखें कि छोले उसमें बस डूब जाएं। ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए थोड़े से छोलों को करछी से मैश करना न भूलें।