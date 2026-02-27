मैदा और चीनी की वजह से नहीं खाते गुजिया? 7 आसान टिप्स से बनाएं इन्हें हेल्दी और टेस्टी!

गुजिया को बनाएं ज्यादा हेल्दी

होली का त्योहार हो और घर में गुजिया ना बने ऐसा भला कैसे हो सकता है। सालभर होली का इंतजार खाने के शौकीनों को इस वजह से भी रहता है क्योंकि इस दिन गुजिया खाने का मौका जो मिलता है। खैर, आजकल लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और मीठा, तला हुआ और मैदा से बनी चीजें खाना अवॉइड ही करते हैं। अगर आप इसी वजह से गुजिया नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि आज हम आपको कुछ स्मार्ट टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप गुजिया को हेल्दी ट्विस्ट दे सकते हैं। त्योहार पर गुजिया का मजा भी ले लेंगे और सेहत से भी समझौता नहीं करना पड़ेगा।