होली पार्टी में खेलें ये मजेदार गेम्स, देखने वाले हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

पानी वाले गुब्बारों से खेलें गेम्स

गुलाल के अलावा गुब्बारे होली की जान है। होली पार्टी को मजेदार बनाने के लिए आप गुब्बारे वाले गेम को खेलें। इसमें आपको होली स्पेशल गुब्बारों, पिचकारी और पानी की जरूरत होगी। इस गेम को खेलने के लिए 1 मिनट का टाइम सेट करें और फिर खेलने वालों को कहें कि उन्हें एक हाथ की मदद से पिचकारी में पानी भरें और फिर पिचकारी से ही गुब्बारे को भरें। इस गेम में ट्विस्ट के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करने को कहें।