होली पर बना रहीं पकौड़े तो शेफ पंकज की 8 टिप्स जरूर जान लें, हलवाइयों जैसे कुरकुरे बनेंगे!

होली पर बनाएं क्रिस्पी पकौड़े

होली वाले दिन खूब सारे पकवान बनते हैं। लेकिन जब तक पकौड़े ना बनें, तब तक अधूरापन ही रहता है। मेहमानों को सर्व करना हो या घरवालों के साथ बैठकर एंजॉय करना हो, प्लेट भरकर पकोड़े रखें हों तो मजा ही आ जाता है। होली पर अलग-अलग चीजों के पकौड़े बनते हैं, जैसे- आलू, प्यार, मिर्च, बैंगन, गोभी, पालक और भी बहुत कुछ। पूरा एक प्लैटर बनाकर तैयार किया जाता है। आप भी होली पर पकौड़े बना रही हैं, तो शेफ पंकज की ये टिप्स जरूर जान लें। इन्हें फॉलो करेंगी तो एकदम कुरकुरे हलवाई स्टाइल पकौड़े बनेंगे।