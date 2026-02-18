मावा हो या चॉकलेट...7 तरह की गुजिया के बिना अधूरा है होली का त्योहार

होली पर मेहमानों के लिए बनाएं 7 फेमस गुजिया

होली की आहट तेज होते ही फिजा में गुलाल की खुशबू और रसोई से आती गुजिया की सोंधी महक दिल जीत लेती है। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि उत्तर भारत की गलियों से लेकर देश के हर कोने में बसने वाला एक इमोशन भी है। गुजिया की करारी सुनहरी परत के भीतर छिपा मावे और मेवों का वह शाही संगम जब जुबान पर घुलता है, तो लगता है मानों बसंत के सारे रंग एक साथ स्वाद बनकर जुबान पर उतर आए हों। फिर चाहे दादी-नानी के हाथों का पारंपरिक हुनर हो या आज के दौर के नए फ्यूजन अंदाज, गुजिया की इन 7 वैरायटी के बिना होली की हर महफिल और हर पकवान अधूरा सा लगता है।