पिचकारी, गुलाल और ढेर सारी मस्ती, होली शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 7 सस्ते बाजार

सदर बाजार, पुरानी दिल्ली (Sadar Bazar)

सदर बाजार को एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहा जाता है। यहां होली खेलने के लिए बच्चों को नॉर्मल पिचकारी से लेकर हाई-टेक गन्स और सिलेंडर तक मिल जाएंगे। खास बात यह है कि यहां आपको पिचकारी की कीमत ₹5-10 से शुरू होती हुई दिखाई देगी। आप अपने बजट के हिसाब से अपने बच्चों के लिए पिचकारी पसंद कर सकते हैं। इस बाजार की खासियत यह है कि यहां हर साल लेटेस्ट ट्रेंड्स (जैसे गुलाल गन, इलेक्ट्रिक पिचकारी) सबसे पहले आते हैं। बता दें, इस बाजार में अकसर बहुत भीड़ होती है, इसलिए होली शॉपिंग का पूरा मजा लेने के लिए सुबह जल्दी (10-11 बजे) तक बाजार में पहुंच जाएं।