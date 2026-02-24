Holi Colour with Flowers : इस होली केमिकल को कहें 'ना', घर पर फूलों से बनाएं खूबसूरत हर्बल रंग

फूलों से तैयार करें होली के हर्बल रंग

होली 2026 का त्योहार मस्ती और रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे से सारे शिकवे गिले भुलाकर एक दूसरे को प्यार का रंग लगाते हैं। हालांकि होली के रंगों में केमिकल की मिलावट का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में सेहत और त्योहार का उत्साह ध्यान रखते हुए घर पर ही बड़े आसान तरीके से तैयार करें फूलों से बने हर्बल होली कलर्स। आप होली के रंग-बिरंगे रंगों को पलाश, गेंदा और गुड़हल जैसे फूलों की मदद से बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये सभी फूलों से बने हर्बल रंग न सिर्फ आपकी त्वचा का ख्याल रखेंगे, बल्कि आपकी होली में वो पुरानी सादगी और प्राकृतिक खुशबू भी वापस ले आएंगे जो आज की भागदौड़ में कहीं खो गई है।