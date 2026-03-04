Holi 2026: होली पर खूब पी ली है भांग या शराब? नशा उतारने में काम आएंगे ये 8 घरेलू नुस्खे!

भांग और शराब का हैंगओवर उतारने के टिप्स

होली वाले दिन खाने-पीने का अपना अलग ही मजा है। इस दिन खूब पार्टियां होती हैं, जिनमें भांग पीना बड़ी आम बात होता है। वहीं कुछ लोग थोड़ी बहुत शराब भी पी लेते हैं। अब शौक-शौक में ड्रिंक कर तो लो लेकिन बाद में हालत बड़ी खराब हो जाती है। शाम को जब नशा हल्का होता हो तो सिरदर्द, चक्कर, मतली, चिड़चिड़ापन, ज्यादा प्यास लगना या मांसपेशियों में दर्द होने जैसे हैंगओवर के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपने भी भांग या अल्कोहल ड्रिंक कर लिया है, तो हैंगओवर उतारने के ये तरीके आपके बहुत काम आने वाले हैं।