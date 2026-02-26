Holi 2026: छोले नमकीन, काजू मसाला..होली से पहले कर लें इन 8 स्नैक्स की तैयारी, रसोई में नहीं बीतेगा दिन!

त्योहार कोई भी खानपान का अपना अलग मजा होता है। उसपर भी होली जैसा मस्तीभरा त्योहार हो तब तो ये मजा दोगुना हो जाता है। इस दिन खूब सारे मेहमान घर पर आते हैं, जिनके लिए तरह-तरह की डिशेज बनती हैं। अब कितना कुछ भी बना लो कम ही पड़ जाता है, फिर फेस्टिवल पर काम भी इतना होता है कि कई बार चीजें बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता। ऐसे में आप पहले से ही कुछ तैयारियां कर के रख सकती हैं। इससे बस त्योहार वाले दिन आपको सर्व करने का काम रहेगा और फटाफट सब निपट जाएगा। आइए देखते हैं-
दही वड़ा बनाने में काफी टाइम लग जाता है, दाल भिगोना फिर पेस्ट बनाना। ऐसे में होली से एक दिन पहले आप वड़े बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकती हैं। इन्हें पानी में ना भिगोएं, अगले दिन सर्व करने से 15 मिनट पहले इन्हें भिगोकर रखें। फ्रेश दही, मसाले, लाल-हरी चटनी डालकर इन्हें सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं।
होली पर मेहमानों को सर्व करने के लिए पापड़ी चाट एक परफेक्ट स्नैक है। इसके लिए आप पहले से ही पापड़ी बनाकर स्टोर कर सकती हैं। इसके लिए मैदा में अजवाइन, नमक, रिफाइंड तेल डालकर आटा गूंथ लें और बेलकर छोटी-छोटी पापड़ी तल लें। होली वाले दिन आप इसमें दही, छोले, आलू, मसाले और अपनी मनपसंद चीजें एड कर के चाट तैयार कर सकती हैं।
होली पर मेहमानों को सर्व करने के लिए चटपटा सा छोले नमकीन बनाकर रख सकती हैं। इसके लिए छोलों को 1 चम्मच बेकिंग सोडा के साथ पानी में रातभर के लिए भिगोकर रख दें। अगले दिन छोलों को तौलिए की मदद से अच्छी तरह सुखा लें। इनमें थोड़ा सा अरारोट पाउडर मिक्स करें और गर्म तेल में तल लें। क्रिस्पी करने के लिए आप इन्हें ठंडा होने के बाद दोबारा तल सकती हैं। अब अमचूर पाउडर, काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और भुना जीरा का मिक्सचर बनाएं और छोलों में अच्छी तरह मिक्स कर लें।
स्नैक्स के लिए आप सूजी के मसाला काजू नमकपारे बनाकर रख सकती हैं। इसके लिए सूजी को बारीक पीस लें, इसमें नमक और तेल डालकर नर्म सा आटा गूंथ लें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। परतदार नमकपारे बनाने हैं तो चार लोइयां बेल लें, इनके बीच में घी और आटे का घोल लगा लें, ताकि ये आपस में चिपके ना। अब ढक्कन की मदद से काजू की शेप दें और तेल में फ्राई कर लें। ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला स्प्रिंकल कर के स्टोर कर लें।
किसी भी पार्टी में समोसे के बिना बात नहीं बनती। ऐसे में आप एक दिन पहले ही समोसे की तैयारियां कर सकती हैं। आलू बॉयल कर के रख लें, ताकि सुबह फटाफट स्टफिंग बनानी हो। समोसा शीट पहले से प्रिपेयर कर के रख सकती हैं। आजकल तो मार्केट में रेडीमेड समोसा शीट भी आने लगी हैं। इससे फटाफट आपका काम हो जाएगा।
ज्यादातर घरों में होली से पहले ही गुजिया बनाकर रख ली जाती है। मेहमानों को सर्व करने के लिए ये परफेक्ट स्नैक है। आप साथ में पापड़ और चिप्स तलकर भी दे सकती हैं। मीठे के साथ साथ कुछ नमकीन भी हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
होली पार्टी में पकोड़ा प्लैटर जरूर सर्व किया जाता है। इसके लिए भी आप एक दिन पहले तैयारियां कर के रख सकती हैं। ज्यादा टाइम सब्जियां काटने में लगता है, ऐसे में पहले ही अपनी मनपसंद सब्जियां काटकर फ्रिज में स्टोर कर लें। चाहें तो पकोड़ा प्रीमिक्स भी बनाकर रख सकती हैं। इसके लिए बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग, चिली फ्लेक्स और अजवाइन मिलाकर रख लें। अगले दिन इसमें हरा धनिया डालें, अपनी मनपसंद सब्जियां मिलाएं और पानी डालकर पकौड़ों का बैटर तैयार कर लें।
होली पर मौसम में हल्की गर्मी रहती है, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में अलग ही मजा आता है। ऐसे में आप अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, जिसे फटाफट मेहमानों को सर्व किया जा सकता है। अगर खुद भी आइसक्रीम बना रही हैं तो एक रात पहले ही काम निपट जाएगा।