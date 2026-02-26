A से J तक, बेबी बॉय के लिए इन 8 अक्षरों से चुनें मॉडर्न नाम, अर्थ में छिपा है ईश्वर का आशीर्वाद, List

बेटे के लिए मॉडर्न नाम

बेटे के लिए नाम सुंदर और भगवान से प्रेरित अर्थ वाला हो, इसके लिए माता-पिता एक से बढ़कर एक नाम खोजते हैं। बेटे के जन्म-नक्षत्र के अनुसार अगर ए से जे तक का अक्षर नाम के लिए आ रहा है, तो आप कुछ खूबसूरत अर्थ वाले और मॉडर्न नाम चुन सकते हैं। हम आपको जो नाम बताने जा रहे हैं, उनका अर्थ ईश्वर से जुड़ा होगा और भगवान की कृपा हमेशा बच्चे पर बनी रहेगी। चलिए आपको A to J तक के लेटर्स से बेबी बॉट के लिए कोई एक सुंदर नाम चुनें। यहां देखें पूरी लिस्ट-