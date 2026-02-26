A से J तक, बेबी बॉय के लिए इन 8 अक्षरों से चुनें मॉडर्न नाम, अर्थ में छिपा है ईश्वर का आशीर्वाद, List

बेटे के लिए नाम सुंदर और भगवान से प्रेरित अर्थ वाला हो, इसके लिए माता-पिता एक से बढ़कर एक नाम खोजते हैं। बेटे के जन्म-नक्षत्र के अनुसार अगर ए से जे तक का अक्षर नाम के लिए आ रहा है, तो आप कुछ खूबसूरत अर्थ वाले और मॉडर्न नाम चुन सकते हैं। हम आपको जो नाम बताने जा रहे हैं, उनका अर्थ ईश्वर से जुड़ा होगा और भगवान की कृपा हमेशा बच्चे पर बनी रहेगी। चलिए आपको A to J तक के लेटर्स से बेबी बॉट के लिए कोई एक सुंदर नाम चुनें। यहां देखें पूरी लिस्ट-
आरव – शांति और ईश्वर की कृपा अव्यान – भगवान का उपहार अद्विक – अद्वितीय, ईश्वर जैसा अनोखा आरुष – सूर्य की पहली किरण, दिव्य प्रकाश अंश – भगवान का अंश आरिन – पवित्र, निर्भीक; ईश्वर की कृपा से शक्तिशाली आयुष्मान – लंबी आयु वाला, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त अव्यान – भगवान का उपहार, ईश्वर द्वारा दिया गया आरुष – सूर्य की पहली किरण, दिव्य प्रकाश आरिक – श्रेष्ठ शासक, साहसी और शक्तिशाली
बियांश – भगवान का अंश बिरान – वीर, साहसी बिवान – जीवन से भरपूर ब्रीश – मजबूत, शक्तिशाली बृविक – बुद्धिमान और अनोखा बिहान – नई सुबह, नई शुरुआत बैरव – शिव का रूप, निडर बासित – प्रसिद्ध, सुवासित बृयांश – दिव्य अंश भुवन – भगवान की सृष्टि
कियान – ईश्वर की कृपा कृषव – भगवान कृष्ण से जुड़ा काविश – गणेश जी का एक नाम कार्तिकेय – भगवान शिव के पुत्र कृशिव – कृष्ण और शिव का संगम
देवित – ईश्वर का दिया हुआ दिव्यांश – दिव्यता का अंश दर्शन – भगवान के दर्शन दक्ष – ईश्वर की कृपा से कुशल देवेश – देवताओं के ईश्वर
ईशान – भगवान शिव ईश्वर – परमात्मा ईशित – इच्छित, भगवान का वरदान ईशांत – शांत और दिव्य ईहित – ईश्वर की इच्छा
फाल्गुन – पवित्र महीना फतेह – विजय, ईश्वर की जीत फणीश – भगवान शिव फरिश – फरिश्ता, ईश्वर का दूत फलक – आकाश, ईश्वर की रचना
गौरव – सम्मान, ईश्वर का आशीर्वाद गणेश – विघ्नहर्ता गिरीश – भगवान शिव गोकुल – श्रीकृष्ण की नगरी गर्वित – गर्व से भरा
हर्ष – खुशी, भगवान का वरदान हितेश – सबके हित करने वाले हिमांशु – चंद्रमा, दिव्य प्रकाश हरीश – भगवान विष्णु हृदय – प्रेम और करुणा
इशान – भगवान शिव इंद्र – देवताओं के राजा इवान – ईश्वर का उपहार इंद्रेश – इंद्र के समान शक्तिशाली इहित – ईश्वर की इच्छा
जिवान – जीवन से भरपूर, ऊर्जावान जयांश – विजय का अंश, भगवान का आशीर्वाद जियान – ज्ञानवान, बुद्धिमान जैरव – शांत और वीर जायविक – जीवन से जुड़ा, प्राकृतिक जिवित – जीवित, ईश्वर का दिया जीवन जयवियन – विजयी और विशिष्ट जुवान – युवा, ऊर्जावान जैनिश – ईश्वर की कृपा से जन्मा जविन – तेजस्वी, सफल