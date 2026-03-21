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Eid 2026 Celebration: हीरोइनों ने शेयर की ईद सेलिब्रेशन की फोटोज, मेकअप से लेकर कपड़ों ने कर लिया अट्रैक्ट

Actress Eid 2026 Celebration Look: ईद का सेलिब्रेशन बॉलीवुड में भी छाया रहा। हुमा कुरैशी से लेकर हिना खान ने अपने सादगीभरे ईद लुक को फैंस के साथ शेयर किया है। जिसमे उनके कपड़ों से लेकर मेकअप ने फैंस का दिल जीत लिया है। 

AparajitaMar 21, 2026 07:05 pm IST
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एक्ट्रेसेज का ईद सेलिब्रेशन लुक

ईद का सेलिब्रेशन बॉलीवुड में भी देखने को मिला। एक्ट्रेसेज ने अपने ब्यूटीफुल लुक की फोटोज के साथ फैंस को ईद की बधाईयां दी। इन फोटोज में उनका सादगीभरा मेकअप और आउटफिट फैंस को इंप्रेस कर रहा। तो अगर आप सिंपल तरीके से घर में फेस्टिवल में रेडी होना चाहते हैं तो इन लुक्स को जरूर देख लें। ( फोटोज- इंस्टाग्राम)

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हुमा कुरैशी का व्हाइट एंड गोल्ड कुर्ता

हुमा कुरैशी ने ईद सेलिब्रेशन की फोटोज फैंस के साथ शेयर की है। जिसमे वो गोल्डन एंब्रायडरी वाले व्हाइट कुर्ते में रेडी हैं। जिसमे उनका सिंपल ग्लॉसी बेस मेकअप और ग्लॉसी पिंक लिपस्टिक खूबसूरत दिख रही है। मिनिमम ज्वैलरी और मिनिमम मेकअप वाला हुमा का लुक अट्रैक्टिव दिख रहा है।

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हिना खान का ग्रीन सूट

हिना खान ईद के मौके पर अपने खास लुक से हमेशा इंप्रेस कर लेती हैं। तभी तो फैंस उनके ईद लुक का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पैरेट ग्रीन कलर के फारसी सलवार और शार्ट कुर्ती वाला लुक ट्रेंडी है। जिसे हिना ने हाथों-पैरों में मेहंदी के साथ स्टेटमेंट ज्वैलरी के साथ पेयर किया है। जिसमे रिंग और गोल चांदबाली शामिल है।

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आमना शरीफ पिंक कुर्ता

आमना शरीफ ने ईद की तैयारियों का लुक भी फैंस के साथ शेयर किया था। जिसमे वो हाथों में मेहंदी लगाएं पेस्टल पिंक कलर के खूबसूरत सूट को पहनकर रेडी हैं। उनका ये लुक स्टेटमेंट सिल्वर ज्वैलरी और ग्लॉसी मेकअप से हाईलाइट हो रहा। सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी आईज और न्यूड लिपस्टिक आमना की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है।

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सोनाक्षी सिन्हा का साड़ी में अंदाज

ईद के मौके पर पति जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ सेलिब्रेशन की फोटो शेयर कर फैंस को ईद मुबारक बोला है। इन फोटोज में सोनाक्षी का ग्रे सिल्क साड़ी और ब्लू ब्लाउज का कॉम्बिनेशन खूबसूरत दिख रहा। पर्ल ब्रेसलेट के साथ माथे पर बिंदी और आई मेकअप अट्रैक्टिव दिख रहा है।

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सारा का सिंपल सूट

सारा अली खान ने ईद सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की है। जिसमे वो बुआ सोहा अली खान के साथ ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। कॉटन के सिंपल व्हाइट कुर्ते और ऑर्गेंजा दुपट्टे में सारा ब्यूटीफुल दिख रहीं।

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सोहा अली खान का ट्रेडिशनल लुक

सोहा अली खान ने फोटो सीरीज शेयर कर फैंस को ईद की बधाईयां दी हैं। ट्रेडिशनल व्हाइट गरारा और सिर पर दुपट्टे में सोहा अली का लुक खूबसूरत दिख रहा है।

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