Eid 2026 Celebration: हीरोइनों ने शेयर की ईद सेलिब्रेशन की फोटोज, मेकअप से लेकर कपड़ों ने कर लिया अट्रैक्ट

हिना खान का ग्रीन सूट

हिना खान ईद के मौके पर अपने खास लुक से हमेशा इंप्रेस कर लेती हैं। तभी तो फैंस उनके ईद लुक का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पैरेट ग्रीन कलर के फारसी सलवार और शार्ट कुर्ती वाला लुक ट्रेंडी है। जिसे हिना ने हाथों-पैरों में मेहंदी के साथ स्टेटमेंट ज्वैलरी के साथ पेयर किया है। जिसमे रिंग और गोल चांदबाली शामिल है।