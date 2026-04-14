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धूप से होने वाले सिरदर्द से लेकर सनबर्न तक, गर्मी की इन समस्याओं के लिए जानें हर्बल इलाज

गर्मी की शुरुआत होते ही कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए आप पहले हर्बल इलाज जान लें। 

Avantika JainApr 14, 2026 06:09 pm IST
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गर्मी में होने वाली दिक्कतों के लिए हर्बल इलाज

गर्मियों का मैसम सेहत सेहत के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। तेज धूप और बढ़ता तापमान हमारे शरीर के सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इस दौरान होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए आप हर्बल इलाज जान सकते हैं। देखिए सनबर्न से लेकर धूप से होने वाले सिरदर्द के लिए हर्बल इलाज।

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सनबर्न

तेज धूप में स्किन सनबर्न का शिकार हो सकती है। ऐसे में त्वचा को तुरंत ठंडा करने के लिए एलोवेरा जेल लगाएं। इसके अलावा फ्रीज किया ग्रीन टी बैग लगाएं ये रेडनेस कम कर सकताहै।

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मच्छर काटने से बचना

मच्छर भगाने वाले नेचुरल स्प्रे का यूज करें इसके अलावा घर के पास पानी जमा न होने दें।

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गर्मी से थकावट

गर्मी से होने वाली थकावट से निपटने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन सही तरह से करें। मिंट और नींबी का पानी आपकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद कर सकता है।

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सनबर्न

तेज धूप में स्किन सनबर्न का शिकार हो सकती है। ऐसे में त्वचा को तुरंत ठंडा करने के लिए एलोवेरा जेल लगाएं। इसके अलावा फ्रीज किया ग्रीन टी बैग लगाएं ये रेडनेस कम कर सकताहै।

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बग बाइट्स

बग के काटने पर तेज खुजली की समस्या कम करने के लिए बेकिंग सोडा पेस्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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गर्मियों में जुकाम

अदरक और शहद की चाय पीने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा यूकलिप्टिस ऑयल के साथ स्टीम लेने पर भी आराम मिल सकता है।

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पाचन समस्या या ब्लोटिंग

इस समस्या से निपटने के लिए पेपरमिंट और अदरक की चाय पिएंष इसके अलावा प्रोबायोटिक्स पर ध्यान दें।

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गर्मी से सिरदर्द

तेज धूप से घर लौटने के बाद होने वाले सिरदर्द से निपटने के लिए डाइल्यूट किए पेपरमिंट तेल को लगाएं। इससे मिलने वाली ठंडक से सिरदर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा ठंडा नींबू पानी थोड़ा नमक डालकर पिएं ताकी बॉडी दोबाराहाइड्रेट हो सके।

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