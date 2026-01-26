1 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल न खिलाएं ये चीजें, डॉक्टर ने हेल्दी-अनहेल्दी फूड्स को दी रेटिंग

आजकल के खान-पान के हिसाब से बच्चों की सेहत के लिए क्या सही है और क्या गलत पेरेंट्स अक्सर समझने में गलतियां कर जाते हैं। छोटे बच्चे हर चीज खाने में आनाकानी करते हैं और ऐसे में उन्हें क्या हेल्दी खिलाना है, पेरेंट्स ये सोचते रहते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल का है या उससे छोटा है, तो कुछ चीजें उसे खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। लखनऊ की गायनेकोलॉजिस्ट आस्था ने कुछ फूड आइटम्स को 10 में से रेटिंग दी है, जिसके हिसाब से वो फूड्स बच्चों के लिए हेल्दी और अनहेल्दी हैं। चलिए बताते हैं बच्चों को क्या चीजें बिल्कुल न खिलाएं-
डॉक्टर के मुताबिक, बच्चे को रस्क खाने के लिए नहीं देना चाहिए। रस्क में सिर्फ मैदा और शक्कर होती है, इससे कोई भी तत्व नहीं मिलता। ये शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होता।
सेरेलेक ज्यादातर माता-पिता बच्चे को खाने के लिए देते हैं। सेरेलेक भी काफी मीठा होता है, ऐसे में इसे आप इमरजेंसी में दे सकते हैं। इसे रोजाना बच्चे को खाने के लिए ना दें।
डॉक्टर आस्था का कहना है कि गाय-भैंस का दूध 1 साल से छोटे बच्चों को ना पिलाएं। ये दूध हैवी होता है, बच्चे आसानी से पचा नहीं पाते और इससे पेट में बैक्टीरिया (वॉर्म) बन जाते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे को थोड़ी मात्रा में ये दूध दे सकते हैं।
बच्चे को हम चाय-दूध के साथ बिस्किट खाने के लिए दे देते हैं। नमकीन हो या मीठा बिस्किट दोनों ही फायदेमंद नहीं होता। बल्कि इसमें मैदा, शुगर, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है।
पैकेट में बिकने वाले चिप्स भी बच्चे के लिए नुकसानदायक होते हैं। इन चिप्स में ज्यादा नमक, अनहेल्दी ऑयल या रिफाइंड का यूज होता है, जो बच्चे के पेट के लिए अच्छा नहीं होता।
कैंडी-केक हम बच्चों को प्यार में खिला देते हैं लेकिन ये भी काफी नुकसानदायक होता है। चॉकलेट, केक, कैंडी खाने से बच्चे के दांत खराब होंगे और ज्यादा शुगरी आइटम खाने से पाचन भी बिगड़ता है।
डॉक्टर के मुताबिक, आप बच्चे को दही, मैश केला-सेब, वेजिटेबल प्यूरी, आलू से बनी चीजें, गाढ़ी दाल खिला सकते हैं। इससे बच्चा हेल्दी होगा और ये नुकसान भी नहीं करेगा।