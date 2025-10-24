शरीर में जमा फैट को पिघला सकती है तुलसी की मंजरी, सेहत को देती है ये 5 फायदे

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बेहद खास महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे को घर में लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते चबाने से सर्दी-जुकाम में राहत मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के पत्तों की तरह इसकी मंजरी भी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तुलसी की मंजरी में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण के साथ फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो वेट लॉस के साथ कई तरह के रोगों से बचाव करने में मदद कर सकते हैं।
मंजरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करते हैं। इसका सेवन चाय या काढ़ा बनाकर किया जा सकता है, जिससे सर्दी-जुकाम और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।
तुलसी की मंजरी कब्ज की स्थिति में बेहद कारगर मानी जाती है। यदि आप लंबे समय से कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो रोजाना सुबह तुलसी के बीजों को पानी में भिगोकर पिएं।
बदलते मौसम में लोगों को सबसे ज्यादा सर्दी-खांसी के साथ छाती में बलगम जमने की शिकायत रहती है। छाती में जमा कफ से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार इन दवाओं से भी व्यक्ति को आराम नहीं मिलता है। तुलसी की मंजरी में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर सर्दी, खांसी और वायरल इंफेक्शन से बचाव करते हैं।
स्ट्रेस से अनहेल्दी खाना खाने का मन होता है और कॉर्टिसॉल लेवल बढ़ता है। यह पेट पर चर्बी जमाता है। ऐसे में अगर आप भी तनाव को कम और दिमाग को शांत रखना चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी की चाय पी सकते हैं।
तुलसी मंजरी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसका सेवन काढ़े या चाय के रूप में करने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार हो सकता है। हालांकि ब्लड थिनर या डायबिटीज की दवाओं के साथ तुलसी की मंजरी लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें।
तुलसी की मंजरी में सूजनरोधी गुण, एंटीऑक्सिडेंट और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो धमनियों की सूजन कम करने, रक्त प्रवाह को सुधारने और नसों से गंदगी को बाहर निकालने में सहायक हो सकते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं।
तुलसी की मंजरी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकती है। तुलसी की मंजरी में मौजूद पोटैशियम शरीर में सोडियम के स्तर को नियंत्रित करके ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं।
तुलसी की मंजरी, जिसे आम व्यक्ति तुलसी के बीज के रूप में जानता है, वेट लॉस करने का भी प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को तोड़कर पानी में उबालकर छानकर गरम- गरम पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इस पानी को सुबह खाली पेट पीने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं।