शरीर में जमा फैट को पिघला सकती है तुलसी की मंजरी, सेहत को देती है ये 5 फायदे

सेहत से जुड़े तुलसी की मंजरी के फायदे

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बेहद खास महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे को घर में लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते चबाने से सर्दी-जुकाम में राहत मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के पत्तों की तरह इसकी मंजरी भी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तुलसी की मंजरी में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण के साथ फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो वेट लॉस के साथ कई तरह के रोगों से बचाव करने में मदद कर सकते हैं।