हार्वर्ड के डॉक्टर ने शेयर किया लिवर के लिए हेल्दी लंच, सेहत को रखेगा दुरुस्त

लिवर फ्रेंडली लंच ऑप्शन

पूरी सेहत को दुरुस्त रखना है तो अपनी आंत और लिवर का ध्यान जरूर रखें। हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल भी नही है। अगर अपने खानपान में सावधानी रखी जाए और हेल्दी फूड्स को खाया जाए, फिजिकली एक्टिव रहा जाए तो ये काम आसान हो जाता है। हार्वर्ड एंड स्टेनफोर्ड ट्रेंड गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सौरभ सेठी ने ऐसे ही कुछ फूड की लिस्ट शेयर की है। जिसे लंच में खाया जा सकता है और ये डाइजेशन के लिए अच्छा है। साथ ही इन्फ्लेमेशन को कम करता है और लिवर फंक्शन को प्रमोट करता है। ये लंच ऑप्शन पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही बैलेंस है और टेस्टी भी है। सबसे खास बात कि इन्हें बनाने में बहुत सारी मेहनत नहीं लगने वाली।