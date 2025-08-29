harvard trained doctor suggest 7 gut liver friendly easy to make indian lunch हार्वर्ड के डॉक्टर ने शेयर किया लिवर के लिए हेल्दी लंच, सेहत को रखेगा दुरुस्त
हार्वर्ड के डॉक्टर ने शेयर किया लिवर के लिए हेल्दी लंच, सेहत को रखेगा दुरुस्त

Gut Friendly Food: लिवर के साथ आंतों को दुरुस्त रखना है तो हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर ने बताए कुछ खास फूड। इन फूड कॉम्बिनेशन को लंच में रोजाना खाने से ना केवल आंत को डाइजेशन में मदद मिलती है बल्कि लिवर भी हेल्दी रहते हैं।

AparajitaFri, 29 Aug 2025 04:20 PM
1/8

लिवर फ्रेंडली लंच ऑप्शन

पूरी सेहत को दुरुस्त रखना है तो अपनी आंत और लिवर का ध्यान जरूर रखें। हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल भी नही है। अगर अपने खानपान में सावधानी रखी जाए और हेल्दी फूड्स को खाया जाए, फिजिकली एक्टिव रहा जाए तो ये काम आसान हो जाता है। हार्वर्ड एंड स्टेनफोर्ड ट्रेंड गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सौरभ सेठी ने ऐसे ही कुछ फूड की लिस्ट शेयर की है। जिसे लंच में खाया जा सकता है और ये डाइजेशन के लिए अच्छा है। साथ ही इन्फ्लेमेशन को कम करता है और लिवर फंक्शन को प्रमोट करता है। ये लंच ऑप्शन पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही बैलेंस है और टेस्टी भी है। सबसे खास बात कि इन्हें बनाने में बहुत सारी मेहनत नहीं लगने वाली।

2/8

ग्रिल्ड चिकन, किनोआ,रोस्टेड वेजिटेबल

प्रोटीन से भरपूर ये बढ़िया लंच कॉम्बो है। ग्रिल्ड चिकन के साथ फाइबर रिच किनोआ और न्यूट्रिशियस रोस्टेड वेजिटेबल। फाइबर गट में फूड की मोबेलिटी को बढ़ाएगी और प्रोटीन देर तक पेट को भरा हुआ रखेगा। वहीं सब्जियां लिवर के साथ आंतों को हेल्दी रखने में मदद करेंगी।

3/8

मूंग दाल-चावल और चुकंदर रायता

अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन से भरपूर मूंग की दाल के साथ चावल यानी कार्ब्स और साथ में चुंकदर का रायता। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ प्रोबायोटिक का कॉम्बो लिवर के साथ गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा।

4/8

गेंहू की रोटी-पालक पनीर और खीरा सलाद

सबसे आसान इंडियन फूड गेंहू की रोटी और पालक पनीर की सब्जी के साथ खीरा का सलाद। गट के साथ ये फूड किडनी को भी हेल्दी रखेगा।

5/8

काबुली चना सलाद सैंडविच और एप्पल स्लाइस

काबुली चने से बना सलाद सैंडविच के रूप में टेस्टी लगेगा और साथ ही सेब हेल्थ के लिए बढ़िया है। दोनों का कॉम्बिनेशन लिवर डिटॉक्स करने और गट को क्लींज करने में मदद करेगा।

6/8

दाल सूप, साबुत अनाज का टोस्ट और सलाद

कुछ खास खाने का मन नही है तो सिंपल सा दाल सूप बनाएं और साथ ही होल ग्रेन टोस्ट या फिर होल ग्रेन रोटी के साथ सलाद खाएं। लंच में ये फूड कॉम्बो हेल्थ के लिए अच्छा है।

7/8

सांभर-इडली, नारियल चटनी और फ्राई सब्जी

फर्मेंटेंड इडली गट के लिए फायदेमंद है तो वहीं प्रोटीन से भरपूर सांभर और नारियल की चटनी का स्वाद सब्जियों के साथ बढ़ेगा और साथ ही सेहत के लिए भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

8/8

बेक्ड फलाफल और ताहिनी चटनी

इस डिश को अगर सिंपल तरीके से समझे तो दालों से बनी रोस्टेड कटलेट को सिंपल सफेद तिल की चटनी के साथ खाएं। ये फूड कॉम्बो फाइबर और प्रोटीन रिच होगा। साथ ही तिल की चटनी से हेल्दी फैट मिलेगा।

