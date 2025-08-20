हरतालिका तीज पर हाथों पर रचाएं ट्रेंडिंग कराची मेहंदी डिजाइन्स, जानें क्या हैं 7 खासियत

हरतालिका तीज पर हाथों पर लगवाएं कराची मेहंदी

हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस साल तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। हरतालिका तीज पर महिलाएं सोलह शृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती से पति की लंब उम्र की कामना करती हैं। महिलाओं के सोलह शृंगार में सबसे खास हमेशा से मेहंदी रही है। अगर इस तीज आप भी हाथों को दुल्हन की तरह खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहती हैं तो नॉर्मल मेहंदी की जगह कराची मेहंदी लगवाएं। Pic Credit: All Pinterest Images