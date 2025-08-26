hartalika teej 2025 gift ideas 5 best things to gift your partner on hartalika teej to have romantic life हरतालिका तीज पर पार्टनर को गिफ्ट करें ये 5 चीजें, रिश्ते में लौट आएगा रोमांस
हरतालिका तीज पर पार्टनर को गिफ्ट करें ये 5 चीजें, रिश्ते में लौट आएगा रोमांस

Hartalika Teej 2025 Gift Ideas : अगर आप इस खास दिन अपने जीवनसाथी को स्पेशल फील करवाते हुए रिश्ते में पहले दिन जैसा अहसास बनाए रखना चाहते तो पत्नी को गिफ्ट देने के लिए हरतालिका तीज एक परफेक्ट मौका है।

Manju MamgainTue, 26 Aug 2025 12:55 PM
हरतालिका तीज गिफ्ट आइडियाज

हरतालिका तीज 2025 का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके मां पार्वती और भगवान शंकर से अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के साथ पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत और पूजा करती हैं। इस साल यह व्रत 26 अगस्त को रखा गया है। इस खास मौके पर अगर आप अपने पार्टनर को खास फील करवाना चाहते हैं तो ये हरतालिका तीज गिफ्ट आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। All Pic Credit : Shutterstock

हरतालिका तीज पर पत्नी को गिफ्ट करें ये 5 चीजें

हरतालिका तीज का व्रत सुहाग, प्यार और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस खास दिन अपने जीवनसाथी को स्पेशल फील करवाते हुए रिश्ते में पहले दिन जैसा अहसास बनाए रखना चाहते तो पत्नी को गिफ्ट देने के लिए हरतालिका तीज एक परफेक्ट मौका है।

मंगलसूत्र

मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी माना जाता है और हरतालिका तीज का व्रत भी सुहाग की सलामती और लंबी उम्र के लिए है। ऐसे में पार्टनर के चेहरे की खुशी को डबल करने के लिए आप उसे हरतालिका तीज पर काले मोतियों से सजी पतली चेन में पेंडेंट या कुंदन से तैयार मंगलसूत्र गिफ्ट कर सकते हैं।

डिजाइनर सूट या साड़ी

हरतालिका तीज पर महिलाएं नए सूट या साड़ी पहनकर पूजा करती हैं। ऐसे में आप इस खास मौके उन्हें उनकी पसंदीदा रंग की कोई डिजाइनर साड़ी या सूट गिफ्ट कर सकते हैं।

हैंडमेड कार्ड और लेटर

एक महिला के लिए सबसे बड़ा तोहफा उसके पति का प्यार और साथ होता है। ऐसे में अगर इस साल आपका बजट पत्नी को कोई बड़ा गिफ्ट देने का नहीं है तो भी आप उसे एक ऐसा तोहफा देकर बेहद खुश कर सकते हैं, जिसे वो हमेशा अपने पास संभालकर रखेगी। जी हां, आप उसे अपने हाथों से लिखा कोई प्यार भरा लेटर या हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं।

मेकअप किट

अगर आपकी पत्नी को मेकअप का शौक है, तो मेकअप या स्किनकेयर किट गिफ्ट कर सकते हैं। यह तोहफा उपयोगी भी होगा और उन्हें स्पेशल भी महसूस कराएगा।

रोमांटिक डिनर डेट

आप पत्नी के लिए तोहफे में एक खास शाम प्लान कर सकते हैं। घर पर कैंडल लाइट डिनर या बाहर किसी पसंदीदा जगह पर ले जाकर उन्हें सरप्राइज दें।

