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हरियाली तीज स्पेशल: ग्रीन साड़ी छोड़ इस बार ट्राई करें ये रंग, खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

हरियाली तीज पर अक्सर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहन लेती हैं लेकिन इस बार आप कुछ अलग रंग चुनें। हम आपको कुछ ऐसे रंग दिखाएंगे, जिन्हें पहनकर आप तीज के खास दिन पर खूबसूरत दिखेंगी।

Deepali SrivastavaAug 04, 2026 12:22 pm IST
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हरियाली तीज पर साड़ी के ये ट्रेंडी कलर्स चुनें

हरियाली तीज के दिन ज्यादातर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं और हरा रंग प्रकति और मां पार्वती से जुड़ा होने का प्रतीक भी है। हालांकि, इस बार आप पारंपरिक हरे रंग के अलावा कुछ ट्रेंडी रंगों की साड़ियां भी ट्राई कर सकती हैं। आजकल महिलाएं सिर्फ ग्रीन ही नहीं, बल्कि मल्टीकलर, ऑरेंज, वाइन, रेड और येलो जैसे रंगों की साड़ियां भी पसंद कर रही हैं। लाल, पीला और ऑरेंज जैसे रंग पारंपरिक होने के साथ-साथ फेस्टिव लुक को भी खास बनाते हैं। अगर आप तीज के खास दिन पर थोड़ा हटके दिखना चाहती हैं, तो ग्रीन के अलावा कुछ अलग रंग की साड़ी पहनें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डिंपल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की खूबसूरत साड़ियां पहनकर कई तस्वीरें शेयर की हैं। आइए, उनके कुछ शानदार साड़ी लुक्स पर नजर डालते हैं।

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रस्ट ऑरेंज साड़ी

रस्ट ऑरेंज कलर की साड़ी इन दिनों ट्रेंड में है और ये कलर हर सुहागिन महिला के ऊपर अच्छा लगेगा। रस्ट ऑरेंज कलर की साड़ी के साथ जब आप पूरा श्रृंगार करेंगी, तो खूबसूरत दिखेंगी। डिंपल ने मल्टीकलर ब्लाउज के साथ इस प्लेन साड़ी को पहना है और प्लेन चूड़ियां स्टाइल की हैं।

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सितारों वाली लाइट पिंक साड़ी करें ट्राई

शिमर ब्लाउज और लाइट पिंक कलर की मिरर वर्क वाली साड़ी खूबसूरत लगेगी। आप इसे भी तीज पर पहन सकती हैं। इस साड़ी के बॉर्डर में साइड में गोल्डन कलर का गोटा लगा हुआ है, जो इसके लुक को खूबसूरत बना रहा है। डिंपल ने गोल्डन झुमके और चोकर के साथ इसे पहना हुआ है।

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सुर्ख लाल साड़ी भी खूब जचेगी

नई नवेली दुल्हन हैं और पहली तीज मनाने जा रही हैं, तो आप सुर्ख लाल रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं। मिरर वर्क वाली ये साड़ी गोल्डन गोटा बॉर्डर के साथ सुंदर लग रही है। बनारसी ब्लाउज, मोती वाला चोकर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है।

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रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी

ग्रीन की जगह आप तीज पर रॉयल ब्लू कलर की साड़ी चुन सकती हैं। ब्लू कलर थोड़ा हटके लेकिन क्लासी लुक देता है, खासतौर पर जब नीले रंग की बनारसी साड़ी हो। ये साड़ी हैवी झुमकों, चूड़ियों और मांग टीके के साथ फुल फेस्टिव वाइब देगी और आपका लुक खूबसूरत दिखेगा।

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वाइन कलर की साड़ी चुनें

सिल्क कलर की वाइन साड़ी भी खूबसूरत दिख सकती हैं। अगर हैवी लुक चाहती हैं, तो सिल्क साड़ी साउथ स्टाइल में ड्रेप करें। गोल्डन बॉर्डर और बूटी वर्क इस साड़ी को रॉयल लुक दे रहा है। हैवी गोल्ड ज्वेलरी के साथ यह साड़ी हरियाली तीज पर पहन सकती हैं।

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स्काई ब्लू साड़ी दिखेगी सबसे अलग

नीला, पीला, लाल, हरा हर कोई पहन लेता हैं लेकिन त्योहार के दिन आसमानी रंग की साड़ी महिलाएं कम ही चुनती हैं। स्काई ब्लू और रॉयल ब्लू कॉम्बिनेशन वाली बनारसी साड़ी जरी वर्क के साथ रॉयल लुक दे रही है। डिंपल ने मैचिंग ब्लाउज, प्लेन चूड़ियों और झुमकों के साथ इसे स्टाइल किया है।

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पिंक-ऑरेंज कलर की ट्रेंडी साड़ी&nbsp;

हरियाली तीज पर फुल फेस्टिव वाइब चाहिए और स्टाइलिश भी दिखना है, तो आप ऑरेंज-पिंक कलर की बांधनी प्रिंट साड़ी कैरी कर सकती हैं। गोल्डन बॉर्डर, मिरर वर्क और रंग-बिरंगा डिजाइन इसे खूबसूरत बना रहे हैं। कश्मीरी चूड़ियों और झुमकों के साथ ये सुंदर लगेगी। Photo Credit: lilcancerian

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