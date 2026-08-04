हरियाली तीज स्पेशल: ग्रीन साड़ी छोड़ इस बार ट्राई करें ये रंग, खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

हरियाली तीज पर साड़ी के ये ट्रेंडी कलर्स चुनें

हरियाली तीज के दिन ज्यादातर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं और हरा रंग प्रकति और मां पार्वती से जुड़ा होने का प्रतीक भी है। हालांकि, इस बार आप पारंपरिक हरे रंग के अलावा कुछ ट्रेंडी रंगों की साड़ियां भी ट्राई कर सकती हैं। आजकल महिलाएं सिर्फ ग्रीन ही नहीं, बल्कि मल्टीकलर, ऑरेंज, वाइन, रेड और येलो जैसे रंगों की साड़ियां भी पसंद कर रही हैं। लाल, पीला और ऑरेंज जैसे रंग पारंपरिक होने के साथ-साथ फेस्टिव लुक को भी खास बनाते हैं। अगर आप तीज के खास दिन पर थोड़ा हटके दिखना चाहती हैं, तो ग्रीन के अलावा कुछ अलग रंग की साड़ी पहनें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डिंपल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की खूबसूरत साड़ियां पहनकर कई तस्वीरें शेयर की हैं। आइए, उनके कुछ शानदार साड़ी लुक्स पर नजर डालते हैं।