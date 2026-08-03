तीज के लिए ग्रीन ब्लाउज में बनवाएं बैक की ये 7 ट्रेंडी डिजाइंस, सिंपल साड़ी में भी लगेंगी बेहद क्लासी

हरियाली तीज स्पेशल ब्लाउज के बैक डिजाइंस

हरियाली तीज के लिए महिलाएं अपनी तैयारियों में पहले से ही लग जाती हैं और अपनी नई साड़ी से लेकर ब्लाउज तक रेडी करवा लेती हैं। अगर आप साड़ी के साथ हरे रंग का ब्लाउज पहन रही हैं, तो बैक में खूबसूरत डिजाइन बनवा सकती हैं। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक पैटर्न लेकर आए हैं, जो आपकी सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश लुक देंगे। अपने टेलर को दिखाने के लिए आप फोटो सेव कर लें और वैसे ही पैटर्न सिलवा लें।