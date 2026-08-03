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तीज के लिए ग्रीन ब्लाउज में बनवाएं बैक की ये 7 ट्रेंडी डिजाइंस, सिंपल साड़ी में भी लगेंगी बेहद क्लासी

हरियाली तीज के लिए ब्लाउज सिलवाने का सोच रही हैं, तो बैक के लिए कुछ नए और फैंसी डिजाइन चुनें। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत ग्रीन ब्लाउज के लिए बैक डिजाइंस लेकर आए हैं

Deepali SrivastavaAug 03, 2026 12:09 pm IST
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हरियाली तीज स्पेशल ब्लाउज के बैक डिजाइंस

हरियाली तीज के लिए महिलाएं अपनी तैयारियों में पहले से ही लग जाती हैं और अपनी नई साड़ी से लेकर ब्लाउज तक रेडी करवा लेती हैं। अगर आप साड़ी के साथ हरे रंग का ब्लाउज पहन रही हैं, तो बैक में खूबसूरत डिजाइन बनवा सकती हैं। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक पैटर्न लेकर आए हैं, जो आपकी सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश लुक देंगे। अपने टेलर को दिखाने के लिए आप फोटो सेव कर लें और वैसे ही पैटर्न सिलवा लें।

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कीहोल कटआउट डिजाइन

डोरी स्टाइल में आप कीहोल कटआउट ब्लाउज सिलवाकर पहन सकती हैं। इस तरह का पैटर्न क्लासी और मॉडर्न लुक देगा। हल्की साड़ी के साथ भी आप इस तरह का डिजाइन चुन सकती हैं। डबल स्टाइल डोरी इसमें फैंसी लगेगी।

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लहरिया बॉर्डर बैक डिजाइन

बैक डिजाइन में आप सर्कल स्टाइल में लहरिया बॉर्डर बनवाकर भी ब्लाउज सिलवा सकती हैं। इस तरह के पैटर्न हैवी साड़ियों के लिए परफेक्ट रहेंगे। सिल्क, बनारसी, कांजीवरम साड़ी के ब्लाउज में ये डिजाइन बनवाएं।

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स्कैलप्ड लॉन्ग कीहोल बैक डिजाइन

कटआउट वर्क में ही स्कैलप्ड कीहोल बॉर्डर के साथ बैक डिजाइन बनवाएं। हल्की हो या फिर हैवी दोनों ही स्टाइल की साड़ियों पर इस तरह का पैटर्न खूबसूरत लगेगा और मॉडर्न लुक मिलेगा। डोरी में आप अच्छी लटकन के साथ इसे अट्रैक्टिव बनवाएं।

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डबल यू-कट बैक नेक डिजाइन

डबल यू-कट के साथ आप ब्लाउज में फैंसी बैक डिजाइन बनवा सकती हैं। नीचे कट में पट्टी और ऊपर वाले में डोरी लगवाकर खूबसूरत पैटर्न मिलेगा। ब्लाउज के किनारों पर जरी और स्टोन लेस की फिनिशिंग अच्छी लगेगी।

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फूलदार डीप बैक डिजाइन

किनारों पर फ्लोरल जरी प्रिंट वाली डिजाइन और बीच में डीप कट बैक पैटर्न क्लासी लुक देगा। इस कट में ट्रेसेल्स लगाए गए हैं, जो फैंसी लग रहे हैं। इस तरह के ब्लाउज पैटर्न आप हैवी साड़ियों के लिए चुनें, ये आपको रॉयल लुक देंगे।

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मोती बॉर्डर वाला राउंड बैक डिजाइन

इस ब्लाउज में बड़ा राउंट कट शेप दिया गया है और कटआउट के चारों ओर मोती की झालर और नीचे नॉट लेस लगी हुई है। फुल स्लीव्स और छोटे प्रिंट वाला फैब्रिक इसे एलिगेंट और मॉडर्न लुक देता है। आप हल्की साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज सिलवाएं।

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बैक डोरी वाला डिजाइन

नेट स्टाइल में ब्लाउज की बैक है, तो आप डोरी वाला पैटर्न चुनें। डीप यू शेप राउंड कट और लंबे लटकन वाली डोरी इस ब्लाउज को खूबसूरत लुक दे रहे हैं। आप इस तरह का पैटर्न बनवा सकती हैं। हल्की या जरी वाली हैवी साड़ियों के लिए ये परफेक्ट रहेगा।

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