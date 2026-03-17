Happy Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये 7 शक्तिशाली मंत्र

चैत्र नवरात्रि के लिए खास मंत्र

Happy Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि के पावन दिन 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 19 मार्च को मां शैलपुत्री की पूजा कर नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत की जाएगी। इस साल 19 मार्च से ही हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत हो रही है। ऐसे में नवरात्रि के पावन दिनों का पड़ना शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा की आराधना के साथ खास श्लोक और मंत्र आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने का संदेश देते हैं। मां दुर्गा के खास मंत्रों का जाप न केवल मन को शुद्ध करता है, बल्कि मां शक्ति का आशीर्वाद भी दिलाता है। आप इन पावन श्लोकों को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर उन्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं और भक्ति के इस उत्सव को और भी खास बना सकते हैं। चलिए आपको मां दुर्गा के खास 7 मंत्र और उनके अर्थ बताते हैं। इन मंत्रों को आप प्रियजनों के साथ शेयर करें।