हैलोवीन पार्टी के लिए सिंपल मेकअप आइडिया नहीं मिल रहे? ये 7 लुक्स देखें

ब्लैक एंड रेड मेकअप से बनाएं ड्रामैटिक लुक

अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो ब्लैक एंड रेड मेकअप ट्राई करें। इसके लिए आंखों पर ब्लैक स्मोकी आईशैडो लगाएं और रेड लिपस्टिक से होंठों को बोल्ड लुक दें। अब आंखों के नीचे रेड आईशैडो हल्का सा ब्लेंड करें। चाहें तो गाल के एक तरफ रेड लिपस्टिक से छोटे-छोटे निशान बनाकर लुक को थोड़ा डरावना बना सकती हैं। इस मेकअप के साथ ब्लैक टॉप या ड्रेस पहनें। यह लुक कम मेहनत में तैयार हो जाएगा।