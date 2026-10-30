हैलोवीन पार्टी के लिए सिंपल मेकअप आइडिया नहीं मिल रहे? ये 7 लुक्स देखें

हैलोवीन पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, लेकिन मेकअप के लिए ज्यादा समय नहीं है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने रोजाना इस्तेमाल होने वाले मेकअप प्रोडक्ट्स से भी कुछ मजेदार और डरावने लुक तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा आईलाइनर, लिपस्टिक और आईशैडो इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में अपना हैलोवीन लुक तैयार कर सकती हैं। (All Photos: Pinterest)
अगर आपको ज्यादा डरावना मेकअप नहीं करना, तो कैट लुक ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए आंखों पर ब्लैक आईलाइनर से मोटा विंग बनाएं और नाक की नोक पर छोटा सा काला निशान लगाएं। ऊपर के होंठ के बीच में भी हल्की लाइन बनाकर बिल्ली जैसी मूंछें बना सकती हैं। चाहें तो ब्लैक आईशैडो से आंखों को थोड़ा स्मोकी लुक दें। ब्लैक आउटफिट और कैट ईयर हेयरबैंड के साथ आपका लुक पूरा हो जाएगा।
हैलोवीन के लिए वैम्पायर मेकअप काफी आसान और अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए चेहरे पर हल्का लाइट बेस लगाएं और आंखों के आसपास डार्क आईशैडो ब्लेंड करें। अब रेड या डार्क मैरून लिपस्टिक लगाएं। होंठ के एक कोने से नीचे की तरफ रेड लिपस्टिक की पतली लाइन बनाकर खून जैसा इफेक्ट दे सकती हैं। ब्लैक ड्रेस के साथ यह लुक और अच्छा लगेगा।
अगर आप थोड़ा डरावना लुक चाहती हैं, तो स्केलेटन मेकअप ट्राई करें। इसके लिए चेहरे पर हल्का बेस लगाकर आंखों के चारों ओर ब्लैक आईशैडो से बड़े गोल घेरे बनाएं। नाक के नीचे वाले हिस्से पर भी काला मेकअप करें। अब होंठों पर ब्लैक लिपस्टिक लगाएं और दोनों तरफ गालों पर पतली लाइनें बनाएं। इससे हड्डियों जैसा इफेक्ट मिलेगा। इस लुक के साथ ब्लैक कपड़े पहनें और बालों को थोड़ा मेसी रखें।
हैलोवीन पार्टी के लिए विच यानी चुड़ैल वाला लुक भी जल्दी तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आंखों पर डार्क पर्पल या ब्लैक आईशैडो लगाएं और विंग्ड आईलाइनर बनाएं। होंठों पर डार्क मैरून या पर्पल लिपस्टिक लगाएं। चेहरे पर हल्का कंटूर करके लुक को थोड़ा ड्रामैटिक बना सकती हैं। इसके साथ ब्लैक ड्रेस और पॉइंटेड हैट पहनें। अगर समय कम है, तो सिर्फ डार्क आई मेकअप और लिपस्टिक से भी यह लुक तैयार हो जाएगा।
क्यूट दिखने वाली डॉल को डरावना बनाना चाहती हैं, तो यह मेकअप ट्राई करें। सबसे पहले चेहरे पर अपना नॉर्मल बेस लगाएं और गालों पर पिंक ब्लश लगाएं। आंखों को बड़ा दिखाने के लिए आईलाइनर और मस्कारा लगाएं। अब होंठों के दोनों तरफ ब्लैक आईलाइनर से हल्की टूटी हुई लाइनें बनाएं, जैसे किसी डॉल का चेहरा क्रैक हो गया हो। चाहें तो गालों पर भी छोटी-छोटी क्रैक लाइनें बना सकती हैं। इसके साथ दो पोनीटेल बनाएं।
अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो ब्लैक एंड रेड मेकअप ट्राई करें। इसके लिए आंखों पर ब्लैक स्मोकी आईशैडो लगाएं और रेड लिपस्टिक से होंठों को बोल्ड लुक दें। अब आंखों के नीचे रेड आईशैडो हल्का सा ब्लेंड करें। चाहें तो गाल के एक तरफ रेड लिपस्टिक से छोटे-छोटे निशान बनाकर लुक को थोड़ा डरावना बना सकती हैं। इस मेकअप के साथ ब्लैक टॉप या ड्रेस पहनें। यह लुक कम मेहनत में तैयार हो जाएगा।
आंखों के आसपास स्पाइडर वेब डिजाइन बनाकर भी आप हैलोवीन लुक तैयार कर सकती हैं। इसके लिए पहले अपनी पसंद का आईशैडो लगाएं। अब एक आंख के बाहरी कोने से ब्लैक आईलाइनर की कुछ पतली लाइनें बनाएं और उन्हें छोटी-छोटी घुमावदार लाइनों से जोड़ दें। इससे जाले जैसा डिजाइन बन जाएगा। दूसरी आंख पर नॉर्मल विंग्ड आईलाइनर लगाएं। न्यूड लिपस्टिक और खुले बालों के साथ यह लुक स्टाइलिश लगेगा। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।