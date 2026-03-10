Hindustan Hindi News
बालों का झड़ना होगा बंद ! गर्मियों में कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें

Oils For Natural Hair Growth : बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैस्टर ऑयल अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि अरंडी का तेल काफी गाढ़ा होता है , इसलिए इसे कुछ खास तरह के तेल के साथ मिलाकर लगाने की सलाह दी जाती है।

Manju MamgainMar 10, 2026 06:35 pm IST
हेयर ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें

गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना, धूल और प्रदूषण के कारण बालों और स्कैल्प को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें बालों का झड़ना, रूखापन, डैंड्रफ और स्कैल्प में खुजली जैसी समस्याएं आम होती हैं। ऐसे में सही तेलों का उपयोग बालों की सेहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) एक ऐसा प्राकृतिक तेल है जिसे अक्सर बालों की ग्रोथ और स्कैल्प हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह तेल अपनी रिकिनोलेइक एसिड (Ricinoleic acid) की प्रचुरता के कारण बालों के पुनर्जनन के लिए एक 'पावरहाउस' माना जाता है, लेकिन इसकी चिपचिपी तासीर गर्मियों में इसे सीधे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल बना देती है।

क्या कहती हैं फोर्टिस की डॉक्टर

चिकित्सीय नजरिए से देखें तो, फोर्टिस हॉस्पिटल्स की डर्मेटोलॉजिस्ट स्वाति मोहन कहती हैं कि जब हम कैस्टर ऑयल को विशिष्ट ठंडी तासीर वाले तेलों के साथ मिलाकर लगाते हैं, तो यह न केवल एक हल्का फॉर्मूला तैयार करता है, बल्कि बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के प्रवाह को भी दोगुना कर देता है।

नारियल तेल और कैस्टर ऑयल

नारियल तेल और कैस्टर ऑयल एक साथ मिलाना एक बेहतरीन विकल्प है। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो बालों की जड़ों तक गहराई से पहुंचकर प्रोटीन लॉस को कम करता है। जब इसे कैस्टर ऑयल के साथ मिलाया जाता है, तो यह मिश्रण बालों को मजबूती देने, नमी बनाए रखने और स्कैल्प को पोषण देने में मदद करता है। गर्मियों में यह स्कैल्प को ठंडक भी प्रदान करता है।

बादाम का तेल

बादाम का तेल में विटामिन ई, मैग्नीशियम और फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, विटामिन ई स्कैल्प में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की जड़ों को अधिक पोषण मिलता है। जब बादाम तेल को कैस्टर ऑयल के साथ मिलाया जाता है, तो यह बालों के टूटने को कम करने और उन्हें चमकदार बनाने में सहायक होता है।

जोजोबा ऑयल और कैस्टर ऑयल

जोजोबा ऑयल भी कैस्टर ऑयल के साथ इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। जोजोबा ऑयल की संरचना हमारे स्कैल्प के प्राकृतिक सेबम से मिलती-जुलती होती है। इसलिए यह स्कैल्प के ऑयल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। यह खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है लेकिन बाल फिर भी रूखे रहते हैं।

टी ट्री ऑयल और कैस्टर ऑयल

टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें कैस्टर ऑयल और किसी कैरियर ऑयल के मिश्रण में मिलाने से एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल लाभ मिल सकते हैं। त्वचा विशेषज्ञ बताते हैं कि टी ट्री ऑयल स्कैल्प में बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण को कम करने में मदद करता है, जिससे डैंड्रफ और खुजली में राहत मिल सकती है।

एलोवेरा जेल या तेल

यदि आप तेल को बहुत हल्का रखना चाहते हैं, तो कैस्टर ऑयल को ताजे एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर मास्क की तरह लगाएं। यह स्कैल्प को ठंडक देता है और पसीने से होने वाली जलन को रोकता है।

कैस्टर ऑयल के फायदे

चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैस्टर ऑयल में रिसिनोलेइक एसिड पाया जाता है, जो एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह स्कैल्प की सूजन को कम करने, रक्त संचार को बढ़ाने और बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जब इसे हल्के और पोषक तेलों के साथ मिलाया जाता है, तो यह मिश्रण स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखता है और बालों की स्वस्थ वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।

मिश्रण तैयार करने का सही तरीका

चूंकि कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए चिकित्सीय सलाह यह है कि 30 प्रतिशत कैस्टर ऑयल को 70 प्रतिशत अन्य तेल के साथ मिलाकर लगाएं। गर्मियों में इस मिश्रण को हल्का गुनगुना करके लगाने से यह स्कैल्प के रोमछिद्रों में बेहतर तरीके से समा जाता है और चिपचिपाहट भी कम महसूस होती है। हफ्ते में एक या दो बार से ज्यादा तेल न लगाएं, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा तेल लगाने से धूल और प्रदूषण बालों में ज्यादा चिपक सकता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है।

