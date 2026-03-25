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किचन गार्डनिंग का आसान तरीका: घर पर उगाएं लाल-लाल देसी टमाटर

घर पर देसी टमाटर उगाना आसान है और इससे आपको ताजे, केमिकल-फ्री फल मिलते हैं। सही तरीका अपनाकर आप छोटे गमले में भी हेल्दी और स्वादिष्ट टमाटर उगा सकते हैं।

Shubhangi GuptaMar 25, 2026 11:33 am IST
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घर पर टमाटर उगाने के फायदे

घर पर टमाटर उगाने से आपको ताजे और केमिकल-फ्री टमाटर मिलते हैं। बाजार के टमाटर में कई बार केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जबकि घर के टमाटर पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा, गार्डनिंग करने से मन भी शांत रहता है और यह एक अच्छी आदत बन सकती है। आप छोटे गमले या बालकनी में भी आसानी से टमाटर उगा सकते हैं।

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सही बीज का चयन

टमाटर उगाने के लिए सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के बीज चुनना जरूरी है। आप देसी टमाटर के बीज किसी नर्सरी या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक और अच्छी किस्म के बीज लें जिससे पौधा हेल्दी बने। खराब बीज से पौधा सही से नहीं उगता। इसलिए शुरुआत हमेशा अच्छे बीज से करें।

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मिट्टी कैसे तैयार करें?

टमाटर के लिए अच्छी मिट्टी बहुत जरूरी होती है। मिट्टी हल्की, नरम और पानी निकालने वाली होनी चाहिए। आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और रेत को मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा ना हो, वरना पौधा खराब हो सकता है।

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बीज लगाने का तरीका

अब बीज को मिट्टी में लगभग 1–2 इंच गहराई में लगाएं। बीज लगाने के बाद हल्का पानी डालें। गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो। 5–10 दिनों में छोटे पौधे निकलने लगेंगे। शुरुआत में पौधे को ज्यादा पानी ना दें, बस मिट्टी को हल्का नम रखें।

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धूप और पानी का ध्यान

टमाटर के पौधे को रोज 5–6 घंटे धूप चाहिए। धूप से पौधा मजबूत और हेल्दी बनता है। पानी रोज थोड़ा-थोड़ा दें, लेकिन ज्यादा पानी देने से जड़ सड़ सकती है। मिट्टी सूखी लगे तभी पानी डालें। सही धूप और पानी का संतुलन बहुत जरूरी है।

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पौधे को सहारा देना

जैसे-जैसे पौधा बड़ा होता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। आप लकड़ी की स्टिक या किसी डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधा सीधा बढ़ता है और फल अच्छे से लगते हैं। बिना सहारे के पौधा झुक सकता है या टूट सकता है।

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खाद और देखभाल

टमाटर के पौधे को समय-समय पर खाद देना जरूरी है। आप ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे को ताकत मिलती है और फल अच्छे आते हैं। साथ ही, सूखे पत्ते हटाते रहें और पौधे की नियमित देखभाल करें।

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कब और कैसे करें टमाटर की कटाई

लगभग 60–70 दिनों में टमाटर पकने लगते हैं। जब टमाटर लाल और सॉफ्ट हो जाएं, तो उन्हें तोड़ लें। ज्यादा देर तक पौधे पर छोड़ने से वे खराब हो सकते हैं। ताजे टमाटर तोड़कर आप उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर उगाए टमाटर स्वाद में ज्यादा अच्छे होते हैं।

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