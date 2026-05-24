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शादी-पार्टी वाली साड़ी के ब्लाउज की बैक पर बनवाएं ये खूबसूरत डिजाइन, मुड़कर देखेंगे लोग

Blouse back Design: शादी-पार्टी वाली साड़ियों के ब्लाउज को स्पेशल बनाना तो सारी लेडीज चाहती हैं। लेकिन उन्हें सही डिजाइन नहीं मिलती। तो यहां देखें 7 ब्लाउज बैक डिजाइन के लेटेस्ट पैटर्न।

AparajitaMay 24, 2026 09:22 pm IST
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ब्लाउज बैक की लेटेस्ट डिजाइन

शादी-पार्टी की साड़ियों वाले ब्लाउज की डिजाइन थोड़ी हटकर बनवाने का मन रहता है लेकिन सही डिजाइन नहीं दिखती तो यहां देखें 7 लेटेस्ट पैटर्न। जिसे सिलवा लिया तो पहनने के बाद सब मुड़-मुड़कर देखेंगे। यहां देखें लेटेस्ट पैटर्न के ब्लाउज डिजाइन। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)

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बो डिजाइन

ब्लाउज की बैक पर अलग से बो स्टिच करवाना पसंद नहीं है तो जरा ये डिजाइन को सेव कर लें। बैक पर इसे काफी अट्रैक्टिव तरीके से बनाया गया है जो काफी खूबसूरत और क्लासी लुक क्रिएट कर रहा। सिल्क जैसी साड़ियों के ब्लाउज पर ये बेहद खूबसूरत दिखेगा।

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ड्रॉप पैटर्न

ड्राप पैटर्न का ये लेटेस्ट वर्जन है। जिसमे नीचे से राउंड शेप कट करने के बजाय थोड़ा यू शेप दिया गया है। जो इस ब्लाउज की डिजाइन को क्लासी लुक दे रहा है।

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न्यू पैटर्न ब्लाउज&nbsp;

ब्लाउज की बैक पर ये न्यू पैटर्न के डिजाइन को स्टिच करवाएं। क्रिसक्रॉस पैटर्न के साथ नीचे से कटिंग इसे गॉर्जियस लुक दे रही है।

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ब्रोकेड ब्लाउज

ब्रोकेड फैब्रिक के ब्लाउज पर बैक पर इस तरह के पैटर्न को स्टिच करवाएंगी तो सिंपल ब्लाउज भी अट्रैक्टिव दिखेगा।

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बैक डिजाइन

अगर एंब्रायडरी वाला ब्लाउज है तो उस पर ये डिजाइन को स्टिच करवाएं तो अट्रैक्टिव लुक मिलेगा।

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सिंपल राउंड शेप पैटर्न

सिंपल राउंड शेप पैटर्न को बड़े ही खूबसूरती के साथ डिजाइनर लुक दिया गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को जोड़कर डिजाइन बनाई गई है। इस तरह की क्रिएटिविटी आप पहले से स्टिच ब्लाउज में भी करवा सकती हैं।

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गोल्डन बटन

ब्लाउज की बैक पर कट वाले डिजाइन को स्टिच करवाने के साथ गोल्डन, सिल्वर या शाइनी बटन को स्टिच करवाएं तो पूरा लुक अट्रैक्टिव बनकर तैयार होगा।

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