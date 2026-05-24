शादी-पार्टी वाली साड़ी के ब्लाउज की बैक पर बनवाएं ये खूबसूरत डिजाइन, मुड़कर देखेंगे लोग

बो डिजाइन

ब्लाउज की बैक पर अलग से बो स्टिच करवाना पसंद नहीं है तो जरा ये डिजाइन को सेव कर लें। बैक पर इसे काफी अट्रैक्टिव तरीके से बनाया गया है जो काफी खूबसूरत और क्लासी लुक क्रिएट कर रहा। सिल्क जैसी साड़ियों के ब्लाउज पर ये बेहद खूबसूरत दिखेगा।