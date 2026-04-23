Gold Ring Designs for Mens: सगाई के लिए लड़के चुनें गोल्ड रिंग के बेस्ट डिजाइन, 2026 में ट्रेंड में हैं ये 10 पैटर्न

सगाई के लिए लड़के चुनें ट्रेंडी गोल्ड रिंग डिजाइन

आजकल लड़के सगाई के लिए ऐसी अंगूठी चुनते हैं, जो देखने में क्लासी लुक दे और पहनने में आरामदायक भी हो। ज्यादा हैवी या बड़ी रिंग का ट्रेंड अब पुराना हो चुका है। पहले सोने की भारी अंगूठी सगाई पर पहनाई जाती थी लेकिन अब रिंग स्लीक और स्टाइलिश लुक में आ चुकी हैं। अगर आपको सगाई के लिए सोने की अंगूठी लेनी है, तो डिजाइन पहले से ही सोच लें। हम आपके साथ कुछ ट्रेंडी डिाजाइन शेयर कर रहे हैं, जो किसी भी हाथ पर जचेगी।