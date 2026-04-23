Gold Ring Designs for Mens: सगाई के लिए लड़के चुनें गोल्ड रिंग के बेस्ट डिजाइन, 2026 में ट्रेंड में हैं ये 10 पैटर्न

आजकल लड़के सगाई के लिए ऐसी अंगूठी चुनते हैं, जो देखने में क्लासी लुक दे और पहनने में आरामदायक भी हो। ज्यादा हैवी या बड़ी रिंग का ट्रेंड अब पुराना हो चुका है। पहले सोने की भारी अंगूठी सगाई पर पहनाई जाती थी लेकिन अब रिंग स्लीक और स्टाइलिश लुक में आ चुकी हैं। अगर आपको सगाई के लिए सोने की अंगूठी लेनी है, तो डिजाइन पहले से ही सोच लें। हम आपके साथ कुछ ट्रेंडी डिाजाइन शेयर कर रहे हैं, जो किसी भी हाथ पर जचेगी।
गोल्ड बैंड स्टाइल वाली रिंग पसंद है, तो सगाई के लिए ऐसी अंगूठी चुनें। ये अंगूठी पैटर्न आप हमेशा कैरी कर सकते हैं और ये देखने में क्लासी लुक देगी।
सोने की अंगूठी में सिल्वर राउंड लाइन वाला पैटर्न चाहिए, तो इस तरह की डिजाइन चुनें। सगाई के लिए इस तरह का पैटर्न भी खूब चल रहा है।
डायमंड-गोल्ड स्टाइल में सगाई के लिए रिंग चाहिए, तो इस तरह की डिजाइन लें। ये हैवी डिजाइन पसंद करने वाले लोगों को अच्छी लगेगी और इसमें बारीकी भी दिखेगी।
हैवी स्टाइल में अंगूठी देख रहे हैं, तो ऊपर उभरी हुई डिजाइन और साइड में लाइनिंग वाला पैटर्न चुनें। इस तरह की अंगूठी भी सगाई के लिए बेस्ट रहेगी।
सोने की अंगूठी में स्टाइलिश लुक खोज रहे हैं, तो स्क्वॉयर स्ट्रेट पैटर्न वाली ये रिंग सुंदर लगेगी। इस तरह की अंगूठी आपके हाथों में हमेशा कंफर्टेबल रहेगी और हैवी दिखेगी।
सोने की अंगूठी में सर्कल डिजाइन में भी आप अच्छा पैटर्न चुन सकते हैं। सर्कल में किसी भगवान या फिर अन्य कोई फ्लोरल पैटर्न बनवाएं। आजकल पत्नी का नाम लिखवाने का ट्रेंड भी है। ये सुंदर लगेगी।
सोने की इस अंगूठी में सिगनेट डिजाइन बनी हुई है, जो अट्रैक्टिव दिख रही है। टेक्सचर्ड डिजाइन और ऊपर से फ्लैट होने की वजह से और रॉयल दिख रही है।
सोने की अंगूठी में डायमंड स्टड्स पैटर्न खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह की डिजाइन अच्छी लगेगी। आजकल डायमंड स्टड्स का ट्रेंड चल रहा है और ये हाथों पर अट्रैक्टिव दिखता है।
गोल्ड रिंग में बाईपास डिजाइन में डायमंड को बीच में कट करके लगाया है, जो ओवरलैप होता दिख रहा है। इसी वजह से ये रिंग क्लासी और रॉयल दिख रही है।
सिल्वर क्रॉस रिंग पैटर्न में भी आप गोल्ड रिंग चुन सकते हैं। इसमें छोटी बूटी भी अंदर बने हुए हैं, जो सुंदर लग रहे हैं। ये डिजाइन हाथों पर हैवी दिखेगी।