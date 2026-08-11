सोने की अंगूठी बजट में बनवानी है? ये 8 डिजाइन सेव कर लें, हर फंक्शन में सुंदर दिखेंगे हाथ!

गोल्ड की रिंग के बनवाएं ये फैंसी सी डिजाइन

सोने की अंगूठी एक ऐसी ज्वैलरी है, जो डेली वियर से ले कर किसी खास ओकेजन के लिए परफेक्ट रहती है। आप ज्यादा ज्वैलरी पहनना बेशक पसंद ना करती हों, उंगली में एक सुंदर सी अंगूठी पहन लें तो पूरा लुक खास बन जाता है। आने वाले त्योहारों पर अगर आप भी गोल्ड की रिंग बनवाने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए डिजाइंस एक बार जरूर देख लें। यहां भारी से ले कर लाइटवेट तक, सुंदर डिजाइन मिल जाएंगे। इन्हें आप रोजाना से ले कर किसी पार्टी-फंक्शन में पहन सकती हैं। यहां हम आपके लिए फैंसी आइडियाज ले कर आए हैं। आइए देखते हैं- (All Images Credit- Pinterest)