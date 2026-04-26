Gold Mangalsutra Pendant Design: Gen Z बहुओं को भा रहे ये 8 गोल्ड मंगलसूत्र पेंडेंट के डिजाइन, सास भी करेंगी तारीफ

Gold Mangalsutra Pendant Design: शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना हर सुहागिन महिला की खास निशानी माना जाता है। मंगलसूत्र पहले लंबे और भारी पेंडेंट वाले चला करते थे लेकिन समय के साथ पेंडेंट और मंगलसूत्र की लंबाई दोनों ही छोटी हो चुकी है। अब Gen Z बहुओं छोटे और स्लीक पैटर्न वाले पेंडेंट पसंद आ रहे हैं। बाजार में ऐसे कई प्यारे से पेंडेंट बिक रहे हैं, जिनकी डिजाइन देखते ही आपका मन खरीदने का होने लगेगा। तो चलिए आज हम आपको गोल्ड मंगलसूत्र पेंडेंट के कुछ नए डिजाइन्स दिखाते हैं, जो Gen Z लड़कियों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं।
यह डिजाइन बेहद सिंपल और लाइटवेट है, जिसमें छोटे-छोटे ब्लैक बीड्स के साथ पतली गोल्ड चेन है। साथ ही लेयरिंग में दो राउंड शेप मोती भी लगे हुए हैं, जो गोल्ड या डायमंड के हो सकते हैं।
आजकल की बहुएं मंगलसूत्र पर पति का नाम या फिर पहला अक्षर लिखवाना पसंद कर रही हैं। पर्सनलाइज्ड नेम पेंडेंट का ट्रेंड भी खूब चल रहा है। इस तरह का डिजाइन भी आप चुन सकती हैं।
ब्लैक बीड्स चेन के साथ इनफिनिटी फ्लोरल पैटर्न वाला मंगलसूत्र भी गले की शोभा बढ़ा देगा। इस तरह के मंगलसूत्र का पैटर्न पहनने में हल्का और स्टाइलिश दिखेगा।
गोल्ड मंगलसूत्र में आप हार्ट शेप पेंडेंट डिजाइन भी बनवा सकती हैं। यह हार्ट शेप पेंडेंट डबल-लेयर डिजाइन में बना है, जिसमें छोटे डायमंड्स की खूबसूरत जड़ाई है। ब्लैक बीड्स इसे डेली वियर के लिए परफेक्ट और बेहद एलिगेंट बनाते हैं।
ब्लैक बीड्स और चेन वाली डिजाइन में ट्विस्टेड पैटर्न वाला पेंडेंट पड़ा हुआ है, जो खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का मंगलसूत्र डेली वियर के लिए परफेक्ट लगता है।
इस मंगलसूत्र में बीच में टेक्सचर्ड गोल्ड बीड पेंडेंट दिया गया है, जिसके दोनों तरफ छोटे डिटेल्ड मोटिफ्स लगे हैं। ब्लैक बीड्स और गोल्ड बॉल्स का कॉम्बिनेशन इसे ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। अगर थोड़ा हैवी डिजाइन पसंद है, तो इस तरह का पेंडेंट चुनें।
डेली वियर और सिंपल पैटर्न पसंद है, तो सर्कल स्टोन डिजाइन वाला पेंडेंट चुनें। ब्लैक बीड्स या सिंपल सोने की चेन के साथ इस तरह का पेंडेंट सुंदर लगेगा।
स्टाइलिश और एलिगेंट लुक के लिए लाइनिंग वाला ये पेंडेंट चुनें। ब्लैक बीड्स चेन के साथ लाइनिंग और उसके नीचे लगा राउंड शेप फ्लॉवर खूबसूरत लग रहा है। डेली वियर के लिए ये भी परफेक्ट रहेगा।