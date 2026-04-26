Gold Mangalsutra Pendant Design: Gen Z बहुओं को भा रहे ये 8 गोल्ड मंगलसूत्र पेंडेंट के डिजाइन, सास भी करेंगी तारीफ

गोल्ड मंगलसूत्र के पेंडेंट के खूबसूरत डिजाइन

Gold Mangalsutra Pendant Design: शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना हर सुहागिन महिला की खास निशानी माना जाता है। मंगलसूत्र पहले लंबे और भारी पेंडेंट वाले चला करते थे लेकिन समय के साथ पेंडेंट और मंगलसूत्र की लंबाई दोनों ही छोटी हो चुकी है। अब Gen Z बहुओं छोटे और स्लीक पैटर्न वाले पेंडेंट पसंद आ रहे हैं। बाजार में ऐसे कई प्यारे से पेंडेंट बिक रहे हैं, जिनकी डिजाइन देखते ही आपका मन खरीदने का होने लगेगा। तो चलिए आज हम आपको गोल्ड मंगलसूत्र पेंडेंट के कुछ नए डिजाइन्स दिखाते हैं, जो Gen Z लड़कियों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं।