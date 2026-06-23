खास फंक्शन में पहनना चाहते हैं सोने की चेन? पुरुषों के लिए ये 7 डिजाइन हैं ट्रेंड में, हर लुक को देंगे रॉयल टच

आजकल सोने की चेन सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों के बीच भी काफी पसंद की जा रही है। कई पुरुष इसे डेली वियर के तौर पर पहनना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग खास फंक्शन और खास मौकों पर अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए गोल्ड चेन चुनते हैं। गले में गोल्ड चेन पहनने से न सिर्फ स्टाइल में चार चांद लग जाते हैं, बल्कि पूरा लुक भी रॉयल और प्रीमियम नजर आता है। अगर आप भी गोल्ड चेन पहनने के शौकीन हैं, तो यहां पुरुषों के लिए कुछ ट्रेंडी और स्टाइलिश डिजाइन दिखाए गए हैं, जो आपके लुक को और भी खास बना सकते हैं। आइए देखते हैं गोल्ड चेन के बेहतरीन पैटर्न।
अगर आप सिंपल और एलिगेंट डिजाइन पसंद करते हैं, तो यह गोल्ड चेन बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इसका क्लासिक लिंक वाला पैटर्न आपको हैवी लुक देगा और ये खास फंक्शन के लिए परफेक्ट लगेगी। साथ ही ये आपके हर लुक के साथ परफेक्ट मैच करेगी।
इस डिजाइन को रिच लुक के लिए काफी पसंद किया जाता है। इसे खासतौर पर ट्रेडिशनल या पार्टी के मौके पर पहनना सही रहेगा। ये आपके गले की खूबसूरती में चार चांद लगा देगी।
रोप पैटर्न में ही स्लिम फिनिश गोल्ड वाली डिजाइन भी गले में सुंदर लगेगी। इस तरह की सोने की चेन आप अपने लिए ले सकते हैं। इसे आप डेली वियर में भी कैरी कर सकते हैं और किसी खास मौके पर भी।
गोल्ड चेन में आप रोस्टेड पैटर्न भी खरीद सकते हैं। इस तरह की चेन आपके गले पर भारी दिखेगी और शर्ट-कुर्ते के साथ अच्छे से मैच भी करेगी। खास फंक्शन के लिए चेन देख रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
यह गोल्ड चेन बीड और मैट फिनिश एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ आती है, जो इसे अलग और प्रीमियम लुक देता है। मोटी चेन खरीदना चाहते हैं, तो ये डिजाइन चुन सकते हैं। इन दिनों ये पैटर्न काफी ट्रेंड में है।
हैवी और रॉयल लुक वाली सोने की चेन खरीदना चाहते हैं, तो मोटी लिंक वाली डिजाइन चुनें। लिंक वाली चेन जल्दी टूटती नहीं है और गले में भारी भी दिखती है। इस तरह की चेन थोड़ी महंगी मिलेगी लेकिन अच्छी लगती है।
वीव पैटर्न में भी आप गोल्ड चेन ले सकते हैं। इस सोने की चेन में कड़ियां, जिन्हें फंसाकर इसे बनाया गया है। इस तरह की चेन स्टाइलिश लुक देंगी और रॉयल भी। आप किसी भी वेस्टर्न या एथनिक लुक के साथ इसे पहन सकते हैं।