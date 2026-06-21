सोने के कंगन पहनकर महसूस होगी खुशी, बनवाने से पहले देख लें ये 7 डिजाइन

गोल्ड के रेट कम हो रहे हैं और लेडीज को सबसे ज्यादा खुशी गोल्ड खरीदकर मिलती है। तो अगर आप भी प्लान कर रही हैं सोने की चूड़ियां खरीदने की तो ये सिंगल हैंड के खूबसूरत कंगन या ब्रेसलेट को खरीदें। इन दिनों ये ट्रेंड में हैं और आपको स्टाइलिश लुक भी देंगे। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
सोने के कंगन पहनने का शौक है तो एक हाथ के लिए इन दिनों गोल्ड ब्रेसलेट और बैंगल्स काफी ट्रेंड में है। इस तरह की डिजाइन खरीदें। कम वजन के साथ कम कैरेट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे।
अगर आप ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी पहनकर बोर हो चुकी हैं तो तीन से चार ग्राम में इस डिजाइन की सोने की चूड़ी बनवाएं। ये वर्किंग लेडी से लेकर हर किसी पर जचेंगी।
स्टाइलिश लुक के लिए हाथों में गोल्डन ब्रेसलेट बेहद अट्रैक्टिव दिखते हैं। फ्लावर बेस ये डिजाइन बनवाकर पहनें। हर कोई आपके इस ब्रेसलेट की तारीफ करेगा।
गोल्ड ब्रेसलेट की ये डिजाइन भी यूनिक और लेटेस्ट है। वर्किंग लेडीज या कम एज ग्रुप वाली लेडीज इस तरह के गोल्ड ब्रेसलेट को खूब पसंद करेंगी। बेटी को गिफ्ट देना है तो इस डिजाइन के गोल्ड ब्रेसलेट बनवाएं।
हाथों में पहनने के लिए डेली वियर में इस तरह के गोल्ड कड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। सबसे खात कि इनकी सिंपल डिजाइन गंदा नहीं होंगे।
सेंटर में मीनाकारी का काम और गोल्ड का ये कड़ा हाथों को एलिगेंस और क्लास दोनों देगा। इस तरह के कड़े हर महिला को जरूर रखने चाहिए ये आपके सूने हाथों को खूबसूरत बना देगा।
14 कैरेट से लेकर 18 कैरेट गोल्ड में डायमंड जड़े खूबसूरत कंगन मिल जाते हैं। इन कंगन को खरीदें। ये सिंपल से हाथों में चार चांद लगा देंगे।