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सोने के कंगन पहनकर महसूस होगी खुशी, बनवाने से पहले देख लें ये 7 डिजाइन

Gold Bangles Design: हाथों को देखकर हमेशा फीका सा महसूस होता है तो अपने लिए बनवा लें सोने के खूबसूरत कंगन। गोल्ड रेट कम होते ही मौका लपक लें और इन डिजाइन के कंगन बनवाकर खुद को स्टाइलिश फील कराने का मौका ना छोड़ें। 

AparajitaJun 21, 2026 05:11 pm IST
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गोल्ड बैंगल डिजाइन

गोल्ड के रेट कम हो रहे हैं और लेडीज को सबसे ज्यादा खुशी गोल्ड खरीदकर मिलती है। तो अगर आप भी प्लान कर रही हैं सोने की चूड़ियां खरीदने की तो ये सिंगल हैंड के खूबसूरत कंगन या ब्रेसलेट को खरीदें। इन दिनों ये ट्रेंड में हैं और आपको स्टाइलिश लुक भी देंगे। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)

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गोल्ड कंगन

सोने के कंगन पहनने का शौक है तो एक हाथ के लिए इन दिनों गोल्ड ब्रेसलेट और बैंगल्स काफी ट्रेंड में है। इस तरह की डिजाइन खरीदें। कम वजन के साथ कम कैरेट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे।

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क्लासी डिजाइन

अगर आप ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी पहनकर बोर हो चुकी हैं तो तीन से चार ग्राम में इस डिजाइन की सोने की चूड़ी बनवाएं। ये वर्किंग लेडी से लेकर हर किसी पर जचेंगी।

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ब्रेसलेट डिजाइन

स्टाइलिश लुक के लिए हाथों में गोल्डन ब्रेसलेट बेहद अट्रैक्टिव दिखते हैं। फ्लावर बेस ये डिजाइन बनवाकर पहनें। हर कोई आपके इस ब्रेसलेट की तारीफ करेगा।

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लाइटवेट ब्रेसलेट

गोल्ड ब्रेसलेट की ये डिजाइन भी यूनिक और लेटेस्ट है। वर्किंग लेडीज या कम एज ग्रुप वाली लेडीज इस तरह के गोल्ड ब्रेसलेट को खूब पसंद करेंगी। बेटी को गिफ्ट देना है तो इस डिजाइन के गोल्ड ब्रेसलेट बनवाएं।

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सिंपल गोल्ड कड़ा

हाथों में पहनने के लिए डेली वियर में इस तरह के गोल्ड कड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। सबसे खात कि इनकी सिंपल डिजाइन गंदा नहीं होंगे।

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सिंपल डिजाइन

सेंटर में मीनाकारी का काम और गोल्ड का ये कड़ा हाथों को एलिगेंस और क्लास दोनों देगा। इस तरह के कड़े हर महिला को जरूर रखने चाहिए ये आपके सूने हाथों को खूबसूरत बना देगा।

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नग वाले कंगन

14 कैरेट से लेकर 18 कैरेट गोल्ड में डायमंड जड़े खूबसूरत कंगन मिल जाते हैं। इन कंगन को खरीदें। ये सिंपल से हाथों में चार चांद लगा देंगे।

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