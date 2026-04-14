Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर बेटी के लिए बनवाएं सोने की छोटी बालियां, यहां देखें 8 लेटेस्ट डिजाइन्स

अक्षय तृतीया 2026

अक्षय तृतीया के खास दिन पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से धन, समृद्धि और सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह दिन लक्ष्मी माता और कुबेर की कृपा का दिन है। इस दिन लोग अपने लिए सोने का कोई सामान लेते हैं या किसी को तोहफे में भी दे सकते हैं। घर की बेटी के लिए आप भी सोने की छोटी बालियां ले सकती हैं। अगर इस साल अक्षय तृतीया के खास मौके पर अपनी बिटिया के लिए सोने की बालियां खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां कुछ खूबसूरत डिजाइन्स देख सकते हैं। ये बालियां 1 ग्राम सोने में बन जाएंगी और ज्यादा महंगी नहीं पड़ेंगी।