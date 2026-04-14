Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर बेटी के लिए बनवाएं सोने की छोटी बालियां, यहां देखें 8 लेटेस्ट डिजाइन्स

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसे लक्ष्मी माता और कुबेर की कृपा का दिन माना जाता है। अगर आप खास दिन पर बेटी के लिए सोने की बाली खरीदना चाहते हैं, तो यहां कुछ डिजाइन्स देख लें।

Deepali SrivastavaApr 14, 2026 10:31 am IST
1/9

अक्षय तृतीया 2026

अक्षय तृतीया के खास दिन पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से धन, समृद्धि और सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह दिन लक्ष्मी माता और कुबेर की कृपा का दिन है। इस दिन लोग अपने लिए सोने का कोई सामान लेते हैं या किसी को तोहफे में भी दे सकते हैं। घर की बेटी के लिए आप भी सोने की छोटी बालियां ले सकती हैं। अगर इस साल अक्षय तृतीया के खास मौके पर अपनी बिटिया के लिए सोने की बालियां खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां कुछ खूबसूरत डिजाइन्स देख सकते हैं। ये बालियां 1 ग्राम सोने में बन जाएंगी और ज्यादा महंगी नहीं पड़ेंगी।

2/9

लटकन बाली

गोल शेप वाली लटकन बाली इन दिनों चल रही हैं, ये साइज में छोटी होती है और पहनने में कंफर्टेबल भी। बिटिया स्कूल-कॉलेज जाती हैं, तो इस तरह की बाली परफेक्ट हो सकती है।

3/9

स्प्रिंग बाली डिजाइन

आजकल बाली में नए पैटर्न और डिजाइन्स आने लगे हैं, जो देखने में स्टाइलिश लगते हैं। आप बेटी के लिए स्प्रिंग स्टाइन डिजाइन चुन सकते हैं। ये मॉडर्न लुक देंगे।

4/9

झुमकी-स्टाइल हूप्स

बाली पैटर्न में ही झुमकी-स्टाइल हूप्स ईयरिंग्स आप बिटिया के लिए खरीद सकते हैं। ये ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश लुक देंगे। साइज में ये छोटे होते हैं।

5/9

सिंपल बाली डिजाइन

बेटी को हल्की चीजें पहनना पसंद हैं, तो बाली भी सिंपल ही रखें। सिंपल गोल बाली डिजाइन में नीचे छोटे बूटी लटक रहे हैं। ये छोटे और आरामदायक होंगे।

6/9

गोल रिंग बाली

गोल रिंग बाली भी आप बेटी के लिए ले सकती हैं। इनका साइज छोटा होता है और नीचे छोटा पेंडेंट/लटकन होने की वजह से ये डेली वियर और लाइट ट्रेडिशनल लुक के लिए परफेक्ट होते हैं।

7/9

बॉल हूप बाली डिजाइन

गोल रिंग में बॉल हूप वाली बाली भी बिटिया के लिए परफेक्ट डिजाइन होगी। रोजाना पहनने के लिए इस तरह के पैटर्न सुंदर लगते हैं।

8/9

स्टड स्टाइल बाली

बेटी को मॉडर्न स्टाइल में बाली दिलाना चाहती हैं, तो स्टड ईयरिंग्स लुक में बाली खरीदें। ये डेली वियर के लिए परफेक्ट रहेंगे और देखने में आकर्षक लुक देंगे।

9/9

टॉप्स स्टाइल बाली

टॉप्स पैटर्न बाली भी कानों की शोभा बढ़ा देंगी और बेटी को डेली पहनने में कंफर्टेबल भी रहेंगी। ये बाली स्टाइलिश दिख रही है। इसे कैरी करना भी आसान है, ये टॉप्स वाले पैटर्न में है।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर बेटी के लिए बनवाएं सोने की छोटी बालियां, यहां देखें 8 लेटेस्ट डिजाइन्स