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हाथों में मंगलसूत्र पहनने का है ट्रेंड, यहां देखें 7 अट्रैक्टिव गोल्ड एंड डायमंड मंगलसूत्र ब्रेसलेट डिजाइन

Bracelet Mangalsutra Design: आजकल वर्किंग लेडीज गले की बजाय हाथों पर मंगलसूत्र पहनना पसंद करती हैं। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ज्यादातर महिलाएं गोल्ड एंड डायमंड के खूबसूरत डेलीवियर डिजाइन को पसंद करती हैं। यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन।

AparajitaMay 29, 2026 07:17 pm IST
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ब्रेसलेट मंगलसूत्र डिजाइन

वर्किंग महिलाएं आजकल गले की बजाय हाथों में मंगलसूत्र पहनना पसंद करती है। जिसे ब्रेसलेट मंगलसूत्र बोलते हैं। गोल्ड एंड डायमंड से बनी डेली वियर डिजाइन खूबसूरत दिखती हैं और हाथों पर सुहाग निशानी के तौर पर लेडीज के बीच काफी पसंद की जाती है। आप भी अगर बनवाना चाहती हैं ऐसे ब्रेसलेट तो यहां देखें 7 डेलीवियर के लिए ब्रेसलेट मंगलसूत्र की डिजाइन। ( सभी फोटो साभार-Pintrest)

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डबललेयर डिजाइन

डबल लेयर डिजाइन में बनी ब्रेसलेट मंगलसूत्र की डिजाइन खास है। इस के बीच-बीच में छोटे-छोटे लटकन जोड़े गए हैं जिनमे कलरफुल स्टोन को स्टिक किया गया है। जो खूबसूरत दिख रहे।

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गोल्ड चेन विद ब्रेसलेट

काली मोतियों के मगंलसूत्र के साथ चेन की एक लाइन और अटैच की गई है। जो इसे डेलीवियर में पहनने के लिए खास बना रही है। साथ में दो छोटे फूल लटकन में इसे अट्रैक्टिव दिखा रहें।

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वन साइड डिजाइन

ये डिजाइन यूनिक और अट्रैक्टिव दोनों दिख रही है। जिसमे एक साइड काली मोतियों को पिरोया गया है और दूसरी तरफ गोल्ड के साथ स्टोन का काम है। इस तरह की डिजाइन इसे मंगलसूत्र के साथ एक तरफ से ब्रेसलेट की डिजाइन दे रहा है।

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लाइटवेट डिजाइन

अगर आप डायमंड में ब्रेसलेट बनवाना चाहती हैं तो बीच का हल्का फूल आपके बजट में आसानी से फिट हो सकता है। जिसके साथ आप सिंपल मंगलसूत्र की लड़ियों को जोड़कर ब्रेसलेट बनवा सकती हैं।

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गोल्ड डिजाइन मंगलसूत्र

गले के लॉकेट की तरह ब्रेसलेट में भी आप गोल्ड से छोटा सा फ्लावर बनवाकर उसे मंगलसूत्र की लड़ी में पिरोकर पहनें। ये खूबसूरत भी दिखेगा और आपके बजट में भी बनकर तैयार हो जाएगा।

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गोल्ड एंड डायमंड ब्रेसलेट&nbsp;

अगर आप थोड़ा स्पेशल डिजाइन चाहते हैं तो इस तरह हाफ एंड हाफ डायमंड एंड स्टोन के साथ काली मोतियों की लड़ियों को पिरोकर ब्रेसलेट रेडी करवा सकती हैं।

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डायमंड ब्रेसलेट डिजाइन

डायमंड में ब्रेसलेट पहनने की ख्वाहिश है तो इस तरह की हटके डिजाइन को बनवा लें। हाथ खूबसूरत दिखेंगे।

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