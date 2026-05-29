हाथों में मंगलसूत्र पहनने का है ट्रेंड, यहां देखें 7 अट्रैक्टिव गोल्ड एंड डायमंड मंगलसूत्र ब्रेसलेट डिजाइन

ब्रेसलेट मंगलसूत्र डिजाइन

वर्किंग महिलाएं आजकल गले की बजाय हाथों में मंगलसूत्र पहनना पसंद करती है। जिसे ब्रेसलेट मंगलसूत्र बोलते हैं। गोल्ड एंड डायमंड से बनी डेली वियर डिजाइन खूबसूरत दिखती हैं और हाथों पर सुहाग निशानी के तौर पर लेडीज के बीच काफी पसंद की जाती है। आप भी अगर बनवाना चाहती हैं ऐसे ब्रेसलेट तो यहां देखें 7 डेलीवियर के लिए ब्रेसलेट मंगलसूत्र की डिजाइन। ( सभी फोटो साभार-Pintrest)