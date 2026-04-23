भारतीय झुमके की दीवानी हुईं इटली की PM! आप पर कौन से जंचेंगे, 2 मिनट में पता लगाएं

इंडियन झुमके में मेलोनी का जलवा

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इंडिया में भी काफी पॉपुलर हैं। वो अक्सर सुर्खियों में बनी ही रहती हैं, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उनकी फैशन सेंस लोगों का दिल जीत रही है। जी हां, मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक सेल्फी पोस्ट की है, जिसमें उनके झुमके सभी का ध्यान खींच रहे हैं। इंडियन झुमकों में मेलोनी वाकई बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर के झुमके मेलोनी के फॉर्मल आउटफिट के साथ खूब जच रहे हैं। अगर आप भी झुमकों की दीवानी हैं, तो आपको भी जरूर पता होना चाहिए आप पर कौन से झुमके अच्छे लगेंगे। अपनी फेस शेप को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।