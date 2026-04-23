भारतीय झुमके की दीवानी हुईं इटली की PM! आप पर कौन से जंचेंगे, 2 मिनट में पता लगाएं

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इंडिया में भी काफी पॉपुलर हैं। वो अक्सर सुर्खियों में बनी ही रहती हैं, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उनकी फैशन सेंस लोगों का दिल जीत रही है। जी हां, मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक सेल्फी पोस्ट की है, जिसमें उनके झुमके सभी का ध्यान खींच रहे हैं। इंडियन झुमकों में मेलोनी वाकई बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर के झुमके मेलोनी के फॉर्मल आउटफिट के साथ खूब जच रहे हैं। अगर आप भी झुमकों की दीवानी हैं, तो आपको भी जरूर पता होना चाहिए आप पर कौन से झुमके अच्छे लगेंगे। अपनी फेस शेप को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।
अगर आपका फेस शेप राउंड है, तो आपको ऐसे झुमके चुनने चाहिए जो थोड़े लंबे हों। ये आपके फेस में लेंथ एड करते हैं, जिससे काफी बैलेंस्ड लुक आता है। आप एंगुलर डिजाइन में भी झुमके ले सकती हैं, ये भी आप पर काफी जंचेंगे।
ओवल फेस शेप के साथ लगभग हर डिजाइन के झुमके अच्छे लगते हैं। अगर आपकी फेस शेप ओवल है तो आप खुलकर एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। अपने आउटफिट, ओकेजन और ट्रेंड के हिसाब से आप झुमके सिलेक्ट कर सकती हैं।
डायमंड फेस शेप में चीकबोंस काफी प्रॉमिनेंट होती हैं। ऐसे में आप वो झुमके चुन सकती हैं, जो ओवरऑल लुक को बैलेंस रखते हुए फेशियल फीचर्स को शार्प दिखाएं। आपके लिए मीडियम लेंथ के झुमके एकदम परफेक्ट रहेंगे।
स्क्वेयर फेस शेप में माथा, गाल और जॉलाइन तीनों ही काफी ब्रॉड और प्रॉमिनेंट होते हैं। इसमें जॉ लाइन काफी शार्प और एंगुलर होती है। ऐसे में आपको थोड़े सॉफ्ट एजेस वाले या राउंड झुमके पहनने चाहिए। ये आपके ओवरऑल फेशियल फीचर्स को काफी बैलेंस लुक देते हैं।
हार्ट फेस शेप में चिन काफी पतली होती है। इसलिए आपको ऐसे झुमके सिलेक्ट करने चाहिए जो नीचे से ब्रॉड हों। इससे आपके फीचर्स काफी। बैलेंस लगेंगे।
अगर आपकी स्किन टोन वॉर्म है और आपका आउटफिट भी वॉर्म शेड ?में हो (जैसे- पीला, ऑरेंज, लाल जैसे शेड्स) हो तो गोल्ड जुमके पहनना अच्छा लगता है, और अगर कूल टोन (नीला, सफेद, पेस्टल) हों तो सिल्वर झुमके ज्यादा सूट करते हैं।