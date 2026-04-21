महाराष्ट्रीयन अंदाज में छाईं जेनेलिया, नौवारी साड़ी में दिए परफेक्ट फैशन गोल्स

जेनेलिया देशमुख का स्टाइल

जेनेलिया देशमुख का फैशन हमेशा सादगी और ग्रेस का बेहतरीन मेल होता है। वह अक्सर ऐसे आउटफिट्स चुनती हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ बहुत आरामदायक भी होते हैं। उनका स्टाइल ओवरड्रेसिंग से दूर रहता है, लेकिन फिर भी बेहद आकर्षक लगता है। इस सॉफ्ट पिंक नौवारी साड़ी लुक में भी उन्होंने यही दिखाया है कि कम में भी बहुत खूबसूरत दिखा जा सकता है। उनका यह लुक खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिशनल स्टाइल को मॉडर्न टच के साथ कैरी करना चाहते हैं।