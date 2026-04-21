Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

महाराष्ट्रीयन अंदाज में छाईं जेनेलिया, नौवारी साड़ी में दिए परफेक्ट फैशन गोल्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख अपने सिंपल और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनका सॉफ्ट पिंक नौवारी साड़ी लुक सामने आया, जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ बेहद स्टाइलिश भी है।

Shubhangi GuptaApr 21, 2026 03:22 pm IST
1/8

जेनेलिया देशमुख का स्टाइल

जेनेलिया देशमुख का फैशन हमेशा सादगी और ग्रेस का बेहतरीन मेल होता है। वह अक्सर ऐसे आउटफिट्स चुनती हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ बहुत आरामदायक भी होते हैं। उनका स्टाइल ओवरड्रेसिंग से दूर रहता है, लेकिन फिर भी बेहद आकर्षक लगता है। इस सॉफ्ट पिंक नौवारी साड़ी लुक में भी उन्होंने यही दिखाया है कि कम में भी बहुत खूबसूरत दिखा जा सकता है। उनका यह लुक खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिशनल स्टाइल को मॉडर्न टच के साथ कैरी करना चाहते हैं।

2/8

साड़ी का कलर और फैब्रिक

इस लुक में जेनेलिया ने सॉफ्ट पिंक कलर की नौवारी साड़ी पहनी है, जो देखने में बेहद सौम्य और क्लासी है। साड़ी का हल्का शेड उनके पूरे लुक को बहुत एलिगेंट बनाता है। इसमें गोल्डन बॉर्डर और हल्का डिजाइन इसे और रिच लुक देता है। फैब्रिक भी बहुत फ्लोई और आरामदायक लगता है, जो पूरे दिन पहनने के लिए परफेक्ट है। यह साड़ी खासकर डे फंक्शन, पूजा या वेडिंग इवेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

3/8

नौवारी साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल&nbsp;

नौवारी साड़ी का ड्रेपिंग स्टाइल इस लुक की सबसे खास बात है। यह महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल स्टाइल है, जिसमें साड़ी को अलग तरीके से पहना जाता है। जेनेलिया ने इसे बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से कैरी किया है, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल लग रहा है। यह ड्रेपिंग ना सिर्फ स्टाइलिश लगती है, बल्कि मूवमेंट में भी काफी आराम देती है। अगर आप कुछ नया और ट्रेडिशनल ट्राई करना चाहती हैं, तो यह स्टाइल एकदम परफेक्ट है।

4/8

ब्लाउज डिजाइन

जेनेलिया ने इस साड़ी के साथ सिंपल और क्लासी ब्लाउज पेयर किया है। ब्लाउज का डिजाइन ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन इसका फिट और नेकलाइन लुक को काफी एलिगेंट बनाते हैं। हल्का गोल्डन बॉर्डर साड़ी के साथ अच्छी तरह मैच कर रहा है। ब्लाउज का सॉफ्ट कलर साड़ी के साथ बहुत बैलेंस्ड लग रहा है। यह स्टाइल उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादा हैवी डिजाइन के बजाय सॉफ्ट और क्लीन लुक पसंद करते हैं।

5/8

जूलरी स्टाइल

जूलरी में जेनेलिया ने ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन टच रखा है। उन्होंने चोकर नेकलेस, झुमके और नथ पहनी है, जो उनके लुक को और खूबसूरत बनाते हैं। इसके साथ उन्होंने हाथों में चूड़ियां और रिंग्स भी पहनी हैं। जूलरी ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन पूरे लुक को रॉयल फिनिश देती है। अगर आप भी ऐसा लुक ट्राय करना चाहती हैं, तो हल्की लेकिन ट्रेडिशनल जूलरी जरूर चुनें।

6/8

मेकअप और हेयरस्टाइल

मेकअप की बात करें तो जेनेलिया ने बहुत सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप चुना है। हल्का फाउंडेशन, न्यूड लिप्स और सॉफ्ट आई मेकअप उनके चेहरे की नैचुरल ब्यूटी को उभारता है। बालों को उन्होंने स्लीक बन में स्टाइल किया है, जो ट्रेडिशनल लुक के साथ बहुत अच्छा लगता है। यह हेयरस्टाइल ना सिर्फ एलिगेंट है बल्कि पूरे लुक को साफ और सटल भी बनाता है।

7/8

फुटवियर डिटेल

इस लुक के साथ जेनेलिया ने सिंपल लेकिन स्टाइलिश फुटवियर चुना है। उनके सैंडल्स में ट्रेडिशनल टच है, जो साड़ी के साथ अच्छी तरह मैच कर रहे हैं। फुटवियर ज्यादा चमकीले नहीं हैं, जिससे पूरा ध्यान आउटफिट और जूलरी पर रहता है। अगर आप भी ऐसा लुक चाहती हैं, तो आरामदायक और सिंपल फुटवियर चुनें, जिससे आप पूरे दिन आसानी से चल-फिर सकें और स्टाइल भी बना रहे।

8/8

स्टाइलिंग टिप्स

अगर आप जेनेलिया जैसा लुक पाना चाहती हैं, तो सॉफ्ट कलर की साड़ी चुनें और उसे सिंपल तरीके से स्टाइल करें। जूलरी में ओवरडू ना करें और हल्के ट्रेडिशनल पीस ही पहनें। मेकअप को नेचुरल रखें और हेयरस्टाइल में बन या सिंपल स्टाइल चुनें। सबसे जरूरी बात, अपने लुक को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करें। यही चीज आपके पूरे लुक को खास और अलग बनाएगी।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमहाराष्ट्रीयन अंदाज में छाईं जेनेलिया, नौवारी साड़ी में दिए परफेक्ट फैशन गोल्स