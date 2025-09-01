भारत के इन 5 शहरों का बेहद फेमस है गणेशोत्सव, हर ओर से सुनाई देते हैं गणपति बप्पा मोरया के जयकारे

मुंबई, महाराष्ट्र

मुंबई का गणेशोत्सव हर किसी के लिए बेहद खास होता है। यहां गणेशोत्सव पर लगे विशाल और भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और भक्ति भरा वातावरण, लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण है। यहां 1934 में स्थापित लालबागचा राजा मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है। इसे 'नवसाचा गणपति' (इच्छा पूर्ण करने वाला गणपति) कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा यहां का अंधेरीचा राजा, जो देर तक चलने वाली विसर्जन प्रक्रिया और जीएसबी सेवा मंडल, माटुंगा पंडाल, सोने-चांदी के आभूषणों से सजे गणेश के लिए जाना जाता है। Pic Credit: Pinterest