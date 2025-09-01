ganesh chaturthi 2025 Top 5 indian cities famous for ganeshotsav ganpati bappa morya chanting can be heard from everywhe भारत के इन 5 शहरों का बेहद फेमस है गणेशोत्सव, हर ओर से सुनाई देते हैं गणपति बप्पा मोरया के जयकारे
Top 5 Cities For Ganeshotsav : आमतौर पर लोगों को लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें, मुंबई के अलावा भी भारत के कई ऐसे शहर हैं, जहां का गणेशोत्सव देखने लोग दूर-दूर से आते हैं।

Manju MamgainMon, 1 Sep 2025 03:55 PM
1/7

गणेशोत्सव के लिए प्रसिद्ध हैं ये 5 शहर

भारत में गणेशोत्सव का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर हर ओर से गणपति बप्पा मोरया के नारे सुनाई देते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर अब तक आप भी यही सोचते और मानते आए हैं तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हां, मुंबई के अलावा भी भारत के कई ऐसे शहर हैं, जहां का गणेशोत्सव देखने लोग दूर-दूर से आते हैं। Pic Credit: Pinterest

2/7

इन 5 शहरों का फेमस होता है गणेशोत्सव

गणेशोत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धि, समृद्धि और कष्ट मिटाने वाले भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। यह त्योहार सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि गोवा, कर्नाटक, और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। Pic Credit: Pinterest

3/7

मुंबई, महाराष्ट्र

मुंबई का गणेशोत्सव हर किसी के लिए बेहद खास होता है। यहां गणेशोत्सव पर लगे विशाल और भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और भक्ति भरा वातावरण, लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण है। यहां 1934 में स्थापित लालबागचा राजा मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है। इसे 'नवसाचा गणपति' (इच्छा पूर्ण करने वाला गणपति) कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा यहां का अंधेरीचा राजा, जो देर तक चलने वाली विसर्जन प्रक्रिया और जीएसबी सेवा मंडल, माटुंगा पंडाल, सोने-चांदी के आभूषणों से सजे गणेश के लिए जाना जाता है। Pic Credit: Pinterest

4/7

पुणे, महाराष्ट्र

पुणे में गणेशोत्सव की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सार्वजनिक उत्सव के रूप में की थी। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य लोगों में एकता और स्वतंत्रता की भावना जगाना था। यहां का प्रमुख आकर्षण दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर,कसबा गणपति मंदिर और तांबडी जोगेश्वरी गणपति है। पुणे में पंडालों में सामाजिक संदेशों और थीम-आधारित सजावट होती है। Pic Credit: Pinterest

5/7

हैदराबाद

हैदराबाद में गणेशोत्सव के दौरान लगाए गए पंडालों में मुगल और डेक्कन कला की झलक दिखती है। यहां के खैरताबाद गणेश पंडाल की 63 फीट ऊंची गणेश मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। हर साल यहां हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, और मूर्ति का विसर्जन हुसैन सागर झील में किया जाता है। जबकि बालापुर गणेश पंडाल अपनी लड्डू नीलामी के लिए प्रसिद्ध है, जो भाग्यशाली माना जाता है। Pic Credit: Vijayasreenaidu Pinterest

6/7

गोवा

गोवा में गणेशोत्सव को स्थानीय भाषा में 'चवथ' कहा जाता है, जिसे बेहद उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यहां के पणजी और क्यूपेम शहरों में स्थानीय मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव आयोजित करते हैं। इनके द्वारा आयोजित गणेशोत्सव में विशाल मूर्तियां और पारंपरिक सजावट पर्यावरण-अनुकूल होती है। जबकि मटोली सजावट में घरों में मूर्तियों को फूलों, फलों, और मौसमी सब्जियों से सजाए गए लकड़ी के छत्र के नीचे रखा जाता है। Pic Credit: Pinterest

7/7

बेंगलुरु, कर्नाटक

बेंगलुरु में गणेशोत्सव सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहां के बसवंगुडी का एपीएस कॉलेज ग्राउंड में 50 वर्षों से अधिक समय से गणेश उत्सव आयोजित हो रहा है। जिसमें सांस्कृतिक आयोजनों के साथ प्रसिद्ध संगीतकारों के प्रदर्शन होते हैं। जबकि केंगेरी का पंचमुखी गणेश मंदिर, अपनी अनूठी पांच मुखों वाली गणेश मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। Pic Credit: Pinterest

