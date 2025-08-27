Ganesh Chaturthi 2025 : घर पर 5 तरह से बना सकते हैं ईको फ्रेंडली गणपति, मिनटों में बनकर हो जाएंगे तैयार

भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी 2025 का पर्व है। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व देशभर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप भी इस साल गणेश चतुर्थी पर अपने घर पर बप्पा को स्थापित करने की सोच रहे हैं तो इको फ्रेंडली गणपति बनाएं। इको फ्रेंडली गणपति को ना सिर्फ बनाना बेहद आसान है बल्कि विसर्जन के समय इन मूर्तियों से किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं होता है। All Pic Credit : Shutterstock
रासायनिक प्लास्टर से बनी मूर्तियों के कारण जल प्रदूषित होता है। ऐसे में इस गणेश चतुर्थी 2025, आस्था के साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए घर पर इको फ्रेंडली गणपति बनाएं। आप चाहे तो अपने इस DIY प्रोजेक्ट में घर के बच्चों की भी मदद ले सकते हैं। अपनी खुद की मूर्ति बनाने से न केवल त्योहार में एक व्यक्तिगत स्पर्श आता है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है।
प्राकृतिक मिट्टी पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। मिट्टी से बने गणपति विसर्जन के दौरान पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इस तरह की छोटी मूर्तियों को बच्चे भी बना सकते हैं।
रसोई में इस्तेमाल होने वाली ये दोनों ही चीजें आपको इको फ्रेंडली गणपति बनाने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए हल्दी, आटे और पानी की मदद से आटा गूंथकर गणपति की प्रतिमा बनाएं। इस प्रतिमा में यूज हुई चटक पीली हल्दी मूर्ति को एक पवित्र और पारंपरिक स्पर्श देगी।
कागज से बने गणपति हल्के, बायोडिग्रेडेबल और पानी में आसानी से मिल जाने वाले होते हैं। इस तरह की प्रतिमा को बनाने के लिए आप पुराने अखबारों को भिगोकर लुगदी में मिलाकर गोंद या आटे के पेस्ट को बाइंडर की तरह इस्तेमाल करें। बाद में मूर्ति को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों की मदद ले सकते हैं।
चॉकलेट की मूर्तियों को पिघलाकर विसर्जन के बाद प्रसाद के रूप के रूप में बांटा जा सकता है।
अनाज से बनाई गई गणपति की मूर्तियां, मिट्टी में विसर्जित होने के बाद, पौधों के रूप में अंकुरित होती हैं, जो नई शुरुआत और पर्यावरण के प्रति जागरूक भक्ति का प्रतीक हैं।
इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति को प्लास्टिक से बनी चीजों से सजाने की जगह फूलों, केले के पत्तों और नेचुरल रंगों से सजाएं। बच्चे गेंदे के फूलों से मालाएं बना या कागज से साधारण सजावट कर सकते हैं।