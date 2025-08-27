Ganesh Chaturthi 2025 : घर पर 5 तरह से बना सकते हैं ईको फ्रेंडली गणपति, मिनटों में बनकर हो जाएंगे तैयार

इको फ्रेंडली गणपति बनाने के 5 तरीके

भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी 2025 का पर्व है। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व देशभर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप भी इस साल गणेश चतुर्थी पर अपने घर पर बप्पा को स्थापित करने की सोच रहे हैं तो इको फ्रेंडली गणपति बनाएं। इको फ्रेंडली गणपति को ना सिर्फ बनाना बेहद आसान है बल्कि विसर्जन के समय इन मूर्तियों से किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं होता है। All Pic Credit : Shutterstock