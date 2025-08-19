ganesh chaturthi 2025 fashion tips to get traditional maharashtrian look on ganesh chaturthi festival with nauvari saree गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक के लिए फॉलो करें ये टिप्स, फैशन सेंस की हर कोई करेगा तारीफ
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलगणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक के लिए फॉलो करें ये टिप्स, फैशन सेंस की हर कोई करेगा तारीफ

गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक के लिए फॉलो करें ये टिप्स, फैशन सेंस की हर कोई करेगा तारीफ

Maharashtrian Look On Ganesh Chaturthi : अगर आप गणपति स्थापना या गणेश चतुर्थी के दौरान खासतौर पर महाराष्ट्रीयन लुक कैरी करना चाहती हैं तो ये ईजी एलिगेंट फैशन आइडियाज आपके काम आ सकते हैं।

Manju MamgainTue, 19 Aug 2025 12:32 AM
1/7

गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्रीयन लुक कैरी करने के लिए फॉलो करें फैशन टिप्स

भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब जल्द ही देशभर में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। बप्पा पूजन के दौरान ज्यादातर महिलाएं महाराष्ट्रीयन लुक में तैयार होना पसंद करती हैं। अगर आप भी गणपति स्थापना या गणेश उत्सव के दौरान खासतौर पर महाराष्ट्रीयन लुक कैरी करना चाहती हैं तो ये ईजी एलिगेंट फैशन आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। Pic Credit : Pinterest

2/7

नौवारी साड़ी

नौवारी साड़ी महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल साड़ी ही होती है, जिसे धोती स्टाइल में पहना जाता है। नौवारी साड़ी रेशमी, पैठणी फैब्रिक में बनी होती है। Pic Credit : Mihredgü Pinterest

3/7

हरी चूड़ियां

महाराष्ट्रीयन महिलाओं की पहचान करनी हो तो उनके हाथों में हरे कांच की चूड़ियां पहनी हुई देख सकते हैं। आप इन चूड़ियों के साथ सोने जैसी दिखने वाली कड़ भी पहन सकती हैं। Pic Credit : BRIDAL PAITHANI Pinterest

4/7

नथ

ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक बिना नथ के कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर आपकी नाक में छेद नहीं है तो बिना छेद के भी क्लिप वाली नथ को पहना जा सकता है। मोती या कुंदन जड़ी नथ लुक को खास बनाती है।Pic Credit : wukong Pinterest

5/7

चंद्रकोर बिंदी

महाराष्ट्रीयन लुक को कंप्लीट करने में चंद्रकोर बिंदी का सबसे बड़ा हाथ होता है। चंद्रकोर बिंदी ही महाराष्ट्रीयन लुक को खास टच देती है। Pic Credit : Shalini Murthy Pinterest

6/7

लाइट मेकअप

गणेश चतुर्थी पर हल्का मेकअप करने से आप लंबे समय तक फ्रेश दिखेंगी। इसके लिए चेहरे को सबसे पहले साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर हल्का फाउंडेशन, हल्का आईलाइनर और मस्कारा लगाएं, ताकि आपकी आंखें खूबसूरत लगें। होंठों पर गुलाबी या नारंगी रंग की लिपस्टिक आपके पूरे लुक को निखार देगी। Pic Credit : Preet Kaur Pinterest

7/7

बन हेयरस्टाइल

गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्रीयन लुक कैरी करने के लिए आप बन हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। यह आपके ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने में मदद करेगा। इसके लिए बालों में एक ऊंचा बन बनाकर गजरा लगा लें। Pic Credit : Saanj Pinterest

Fashion Tips