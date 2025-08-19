गणेश चतुर्थी पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक के लिए फॉलो करें ये टिप्स, फैशन सेंस की हर कोई करेगा तारीफ

भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब जल्द ही देशभर में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। बप्पा पूजन के दौरान ज्यादातर महिलाएं महाराष्ट्रीयन लुक में तैयार होना पसंद करती हैं। अगर आप भी गणपति स्थापना या गणेश उत्सव के दौरान खासतौर पर महाराष्ट्रीयन लुक कैरी करना चाहती हैं तो ये ईजी एलिगेंट फैशन आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। Pic Credit : Pinterest
नौवारी साड़ी महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल साड़ी ही होती है, जिसे धोती स्टाइल में पहना जाता है। नौवारी साड़ी रेशमी, पैठणी फैब्रिक में बनी होती है। Pic Credit : Mihredgü Pinterest
महाराष्ट्रीयन महिलाओं की पहचान करनी हो तो उनके हाथों में हरे कांच की चूड़ियां पहनी हुई देख सकते हैं। आप इन चूड़ियों के साथ सोने जैसी दिखने वाली कड़ भी पहन सकती हैं। Pic Credit : BRIDAL PAITHANI Pinterest
ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक बिना नथ के कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर आपकी नाक में छेद नहीं है तो बिना छेद के भी क्लिप वाली नथ को पहना जा सकता है। मोती या कुंदन जड़ी नथ लुक को खास बनाती है।Pic Credit : wukong Pinterest
महाराष्ट्रीयन लुक को कंप्लीट करने में चंद्रकोर बिंदी का सबसे बड़ा हाथ होता है। चंद्रकोर बिंदी ही महाराष्ट्रीयन लुक को खास टच देती है। Pic Credit : Shalini Murthy Pinterest
गणेश चतुर्थी पर हल्का मेकअप करने से आप लंबे समय तक फ्रेश दिखेंगी। इसके लिए चेहरे को सबसे पहले साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर हल्का फाउंडेशन, हल्का आईलाइनर और मस्कारा लगाएं, ताकि आपकी आंखें खूबसूरत लगें। होंठों पर गुलाबी या नारंगी रंग की लिपस्टिक आपके पूरे लुक को निखार देगी। Pic Credit : Preet Kaur Pinterest
गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्रीयन लुक कैरी करने के लिए आप बन हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। यह आपके ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने में मदद करेगा। इसके लिए बालों में एक ऊंचा बन बनाकर गजरा लगा लें। Pic Credit : Saanj Pinterest