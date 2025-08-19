Ganesh Chaturthi 2025 : ये हैं गणपति के 7 प्राचीन मंदिर, कहीं मिटते हैं रोग तो कहीं मिलते हैं पैसे उधार

उदयपुर का बोहरा गणेश मंदिर

बप्पा का यह मंदिर उदयपुर में स्थित है, जहां गणेश जी ना सिर्फ भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं बल्कि उनकी आर्थिक रूप से भी मदद किया करते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहां पर आने वाले भक्तों को भगवान पैसे उधार देते है और जब भक्तों का कार्य सिद्ध हो जाता है तो भक्त ब्याज सहित पैसा वापस लौटा देते है। आज भी यह मान्यता है कि बोहरा गणेश जी का मंदिर में किसी भी भक्त का पैसे संबंधित समस्या हो तो उसका निवारण हो जाता है। दरअसल, अक्सर ब्याज पर पैसे देने का काम बोहरा समुदाय किया करता था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम बोहरा गणेश पड़ा। हालांकि यह प्रथा अब बंद हो चुकी है।