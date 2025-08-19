Ganesh Chaturthi 2025 : ये हैं गणपति के 7 प्राचीन मंदिर, कहीं मिटते हैं रोग तो कहीं मिलते हैं पैसे उधार

देशभर में गणेश चतुर्थी 2025 का उत्साह बेहद खास होता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में लोग भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। जिसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से उसे विसर्जित कर दिया जाता है। अगर इन 10 शुभ दिनों में आप भी बप्पा को प्रसन्न करके उनका आशीष और दर्शन करना चाहते हैं तो ये 7 प्राचीन गणेश मंदिर जरूर जाएं।
मुंबई का श्री सिद्धिविनायक मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला और गणेश जी की दाईं तरफ घुमी हुई सूंड वाली मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सिद्धिविनायक मंदिर 16वीं सदी में बनवाया गया था।
अगर आप सेहत या त्वचा से जुड़े किसी रोग से जुझ रहे हैं तो केरल के इस गणपति मंदिर जरूर आएं। माना जाता है कि मंदिर के तालाब के पानी से नहाने से स्किन और गंभीर बीमारी ठीक होती हैं। बता दें, 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण माय पदी राजा ने करवाया था। जो मधुवाहिनी के तट पर स्थित है।
रणथंभौर गणेश मंदिर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर किले के अंदर स्थित एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यहां गणेश जी की तीन आंखों वाली मूर्ति विराजमान है।
बप्पा का यह मंदिर उदयपुर में स्थित है, जहां गणेश जी ना सिर्फ भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं बल्कि उनकी आर्थिक रूप से भी मदद किया करते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहां पर आने वाले भक्तों को भगवान पैसे उधार देते है और जब भक्तों का कार्य सिद्ध हो जाता है तो भक्त ब्याज सहित पैसा वापस लौटा देते है। आज भी यह मान्यता है कि बोहरा गणेश जी का मंदिर में किसी भी भक्त का पैसे संबंधित समस्या हो तो उसका निवारण हो जाता है। दरअसल, अक्सर ब्याज पर पैसे देने का काम बोहरा समुदाय किया करता था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम बोहरा गणेश पड़ा। हालांकि यह प्रथा अब बंद हो चुकी है।
इश्किया गजानन मंदिर, पुणे: यह मंदिर प्रेमी जोड़ों के बीच काफी फेमस है। यहां प्रेमी जोड़े मन्नतें मांगने आते हैं।
भगवान गणेश का यह मंदिर जयपुर के अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यहां भगवान गणेश की बिना सूंड वाली मूर्ति है, जो बहुत ही दुर्लभ है।