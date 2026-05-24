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मॉडर्न-एथनिक लुक में जचता है गजरा, सीखे 8 तरह से हेयरस्टाइल में लगाने का तरीका

मोगरा के फूल से बना गजरा ना सिर्फ जगह को महकाने का काम करता है, बल्कि इसे बालों में लगा लिया जाए तो ये हेयरस्टाइल की भी शोभा बढ़ा देता है। यहां 8 गजरा हेयरस्टाइल्स बता रहे हैं जो मॉडर्न-एथनिक लुक में खूब जचते हैं। 

Avantika JainMay 24, 2026 12:25 pm IST
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सबसे सुंदर और ट्रेंडी गजरा हेयरस्टाइल

शादी या फिर त्योहारों पर महिलाएं अपने बालों से एक सुंदर हेयरस्टाइल बनवाती हैं और इसे सजाने के लिए अलग-अलग एक्सेसरी का इस्तेमाल भी करती हैं। अगर आने वाले वेडिंग सीजन में आप बालों पर कुछ सुंदर लगवाना चाहती हैं तो गजरा लगवाएं। यहां देखिए गजरा लगाने के लिए 8 ट्रेंडी हेयरस्टाइल।

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ट्रेडिशनल गजरा बन

वैसे तो इस तरह का गजरा बन दुल्हनों को बनाया जाता है, लेकिन आजकल दुल्हा-दुल्हन की मम्मी और बहन भी इस तरह का बन बनवाने लगी हैं। अगर आपके बाल घने नहीं है तो बन लपेट कर इस तरह का हेयर स्टाइल बनाएं।

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खुले बालों पर हेयरस्टाइल

हल्के रंग की साड़ी के साथ खुले बालों पर लगा गजरा बहुत सुंदर दिखता है। गजरे के साथ बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए तो इस तरह का हेयरस्टाइल बनाएं।

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क्लासी गजरा बन

क्लासी बन चाहते हैं तो इस तरह से गजरा लगवाएं। इस हेयरस्टाइल में बन के चारों तरफ गजरा लगवाएं और फिर एक या हो फूल साइड में लगवाएं।

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चोटी में गजरा

चोटी हेयरस्टाइल आजकल ट्रेंड में है। इस हेयरस्टाइल को सजाने के लिए कुछ लोग गोटे का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लटकन का। आप इस तरह की चोटी को गजरे से सजा सकती हैं।

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गजरे की चोटी

सिंपल चोटी को आकर्षित और सुंदर बनाना है तो इस तरह की गजरे वाली चोटी बनाएं। ये दिखने में काफी अच्छी लगती है और गर्मियों के लिए ये बेस्ट हेयरस्टाइल है। फोटो क्रेडिट-meenakshi_sirohi_hair_stylist

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ट्रेंडी गजरा हेयरस्टाइल

बालों में गजरा लगाने के लिए किसी ट्रेंडी हेयरस्टाइल को खोज रहे हैं तो इस तरह की चोटी में गजरा लगवाएं। छोटे बाल वालों के लिए ये बेस्ट डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- shinejanarthanan

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गजरे में गर्लिश हेयरस्टाइल

गजरा लगाकर गर्लिश हेयरस्टाइल पाना चाहती हैं तो इस तरह का हेयरस्टाइल बनाएं। इस हेयरस्टाइल में गजरा वी शेप में सेट किया गया है। फोटो क्रेडिट- heenapatelbridalworld

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सोबर गजरा हेयरस्टाइल

गजरा लगाने के बाद सोबर हेयरस्टाइल चाहती हैं तो इस तरह से खुले बालों में इसे स्टाइल करें। ये दिखने में काफी अच्छा लगता है और आपको गर्लिश लुक भी मिलता है। फोटो क्रेडिट- jasminvm_official

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