मॉडर्न-एथनिक लुक में जचता है गजरा, सीखे 8 तरह से हेयरस्टाइल में लगाने का तरीका

सबसे सुंदर और ट्रेंडी गजरा हेयरस्टाइल

शादी या फिर त्योहारों पर महिलाएं अपने बालों से एक सुंदर हेयरस्टाइल बनवाती हैं और इसे सजाने के लिए अलग-अलग एक्सेसरी का इस्तेमाल भी करती हैं। अगर आने वाले वेडिंग सीजन में आप बालों पर कुछ सुंदर लगवाना चाहती हैं तो गजरा लगवाएं। यहां देखिए गजरा लगाने के लिए 8 ट्रेंडी हेयरस्टाइल।