टूथब्रश से अंडरवियर तक, जानिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली इन 10 चीजों को कब बदलना चाहिए

ज्यादातर लोग रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को उतनी बार नहीं बदलते जितनी बार उन्हें बदलना चाहिए। ऐसे में यहां हम बता रहे हैं रोजाना इस्तेमाल होने वाली 10 चीजों को कब बदलना चाहिए।
बेड पर बिछने वाले चादर को हफ्ते में एक बार जरूर धोएं। गंदे चादर पर पसीने के कारण ऐसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं जिनकी वजह से एक्ने तेजी से बढ़ने की समस्या हो सकती है।
हर साल तकियों को बदलने की सलाह दी जाती है। दरअसल, समय के साथ डेड स्किन, धूल के कर्ण और गंदगी की समस्या बढ़ सकती है।
3 से 4 बार इस्तेमाल करने के बाद इसे धोएं। दरअसल, तौलिया के हल्का गीला होने पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं।
टूथब्रश को तीन महीने में एक बार बदलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रश पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं और समय के साथ ये असरदार तरीके से सफाई करना बंद कर देते हैं।
हर 4 हफ्ते बाद अपने लूफा को बदल लें। लूफा के मॉइस्चर की वजह से उसमें बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं।
मस्कारा को हर तीन महीने में बदलना चाहिए। पुराने मस्काले में ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिनकी वजह से आंखों के इंफेक्शन का खतरा होता है।
हर तीन महीने में मेकअप स्पॉन्ज बदल देना चाहिए। पुराने स्पॉन्ज में बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं।
तीन महीने में घर की चप्पलों को बदलने की सलाह दी जाती है। ऐसा हाईजीन मेंटेन करने के लिए कहा जाता है।
हर डेढ हफ्ते में किचन स्पॉन्ज को बदलें। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन स्पॉन्ज में बैक्टीरिया एक टॉयलेट सीट से ज्यादा होते हैं।
6 से 12 महीने में अंडरवियर बदल देना चाहिए। ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने पर इसकी इलास्टिक कमजोर हो जाती है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से बैक्टीरिया पनप सकते हैं।