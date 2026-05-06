टूथब्रश से अंडरवियर तक, जानिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली इन 10 चीजों को कब बदलना चाहिए

बेड शीट्स

बेड पर बिछने वाले चादर को हफ्ते में एक बार जरूर धोएं। गंदे चादर पर पसीने के कारण ऐसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं जिनकी वजह से एक्ने तेजी से बढ़ने की समस्या हो सकती है।