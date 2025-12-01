सर्दियों में बनाकर खाएं ये स्पेशल 7 तरह के रायते, पराठे और साग के साथ लगते हैं खूब टेस्टी!

पालक का रायता

पालक का रायता बहुत टेस्टी बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंटे, फिर उसमें नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, कटी हुई प्याज, अदरक, हरी मिर्च और कटा हुआ पालक डालकर भून लें। इसमें हल्का सा नमक एड करें और पालक का कच्चापन निकलने तक पकाएं। लास्ट में चुटकी भर हींग और धनिया पाउडर एड करें। अब इसे फेंटी हुए दही में मिला लें। पालक का टेस्टी रायता बनकर तैयार है।