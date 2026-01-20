एक पैकेट ब्रेड से बना सकती हैं ये 10 टेस्टी डिशेज, खाने वाले खूब जमकर तारीफ करेंगे!

ब्रेड का हलवा

ब्रेड का हलवा अभी तक नहीं खाया है तो एक बार जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और मलाईदार बनता है। इसके लिए पहले ब्रेड के टुकड़ों को देसी घी में गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। फिर एक पैन में दूध को उबलने के लिए रखें। इसमें मिल्क पाउडर मिलाएं। दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें ब्रेड के टुकड़े और ड्राई फ्रूट्स एड करें। खा कर मजा ही आ जाएगा।