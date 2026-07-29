तीज पर क्या पहनें? ये सुंदर ग्रीन आउटफिट्स आपकी तलाश खत्म कर देंगे

हरी साड़ी का एलिगेंट लुक

अगर आपको क्लासिक और हमेशा ट्रेंड में रहने वाला लुक पसंद है, तो गहरे हरे रंग की साड़ी चुनें। हल्के सुनहरे बॉर्डर या सीक्विन वाली साड़ी तीज के लिए शानदार लगती है। इसके साथ गोल्डन या कुंदन ज्वेलरी, बन हेयरस्टाइल और हल्का मेकअप आपके पूरे लुक को और खूबसूरत बना देगा। यह लुक दिन और रात, दोनों समय की पूजा या परिवार के कार्यक्रम के लिए बिल्कुल सही रहेगा।