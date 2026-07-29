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तीज पर क्या पहनें? ये सुंदर ग्रीन आउटफिट्स आपकी तलाश खत्म कर देंगे

हरियाली तीज पर हरे रंग का पहनावा सबसे खास माना जाता है। अगर इस बार आप भी सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो इन अभिनेत्रियों के हरे रंग के शानदार लुक्स से स्टाइल की प्रेरणा ले सकते हैं।

Shubhangi GuptaJul 29, 2026 04:32 pm IST
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तीज पर क्या पहनें? यहां से ले आउटफिट आइडियाज

तीज का त्योहार सुहाग, खुशियों और सजने-संवरने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ज्यादातर महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। अगर आप भी इस बार कुछ नया और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो अभिनेत्रियों के इन खूबसूरत ग्रीन आउटफिट्स से आइडिया ले सकती हैं। साड़ी, शरारा, पलाजो या सूट, हर तरह का लुक इस त्योहार पर आपको सबसे अलग दिखाएगा।

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ब्रोकेड ग्रीन पलाजो सूट

अगर आप साड़ी की जगह कुछ और ट्राई करना चाहती हैं तो हरे रंग का ब्रोकेड पलाजो सूट पहन सकती हैं। सुनहरे डिजाइन वाला कपड़ा इसे त्योहार के लिए खास बनाता है। इसके साथ झुमके, चूड़ियां और हल्की हील्स पहनें। यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ बहुत स्टाइलिश भी लगता है। लंबे समय तक पहनने पर भी इसमें आसानी रहती है।

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सिल्क ग्रीन साड़ी

अगर आप रॉयल और ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो सिल्क की हरी साड़ी बेहतरीन रहेगी। गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और टेंपल ज्वेलरी पहनें। बालों में गजरा लगाकर आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। यह स्टाइल तीज की पूजा, परिवार की तस्वीरों और खास मौके के लिए एकदम सही रहेगा।

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ग्रीन साड़ी के साथ स्टाइलिश बैक ब्लाउज

अगर आप अपने तीज लुक में थोड़ा मॉडर्न टच चाहती हैं, तो हरी साड़ी के साथ स्टाइलिश बैक डिजाइन वाला ब्लाउज पहनें। डोरी, टैसल या कढ़ाई वाला ब्लाउज साधारण साड़ी को भी खास बना देता है। इसके साथ बालों में बन और फूल लगाकर लुक को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं।

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सिंपल ग्रीन अनारकली सूट

अगर आपको हल्का और आरामदायक पहनावा पसंद है, तो हरे रंग का अनारकली सूट अच्छा रहेगा। हल्की कढ़ाई और सुंदर नेकलाइन वाला सूट तीज के लिए शानदार लगता है। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा, छोटे झुमके और चूड़ियां पहनें। यह लुक सादगी और खूबसूरती का बेहतरीन मेल है।

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हरी साड़ी का एलिगेंट लुक

अगर आपको क्लासिक और हमेशा ट्रेंड में रहने वाला लुक पसंद है, तो गहरे हरे रंग की साड़ी चुनें। हल्के सुनहरे बॉर्डर या सीक्विन वाली साड़ी तीज के लिए शानदार लगती है। इसके साथ गोल्डन या कुंदन ज्वेलरी, बन हेयरस्टाइल और हल्का मेकअप आपके पूरे लुक को और खूबसूरत बना देगा। यह लुक दिन और रात, दोनों समय की पूजा या परिवार के कार्यक्रम के लिए बिल्कुल सही रहेगा।

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ग्रीन शरारा सेट

अगर इस तीज कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो हरे रंग का शरारा सेट चुनें। हल्की कढ़ाई वाला कुर्ता और फ्लेयर वाला शरारा बेहद खूबसूरत लगता है। इसके साथ बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियां और छोटी बिंदी लगाएं। यह लुक स्टाइलिश भी दिखता है और पूरे दिन आराम भी देता है। Gen Z गर्ल्स के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है।

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अपना स्टाइल और आराम दोनों रखें साथ

तीज के लिए आउटफिट चुनते समय सिर्फ फैशन नहीं, आराम का भी ध्यान रखें। ऐसा कपड़ा पहनें जिसमें आप पूरे दिन आसानी से रह सकें। सही फिटिंग, हल्का मेकअप और कॉन्फिडेंस किसी भी लुक को खास बना देते हैं। हरे रंग का कोई भी आउटफिट चुनें, लेकिन उसे अपने स्टाइल के हिसाब से पहनें, तभी आपका तीज लुक सबसे अलग नजर आएगा।

Fashion Tips Hariyali Teej
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